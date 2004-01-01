Asenna Speakr yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tekoälypohjainen transkriptioalusta, joka muuntaa puhutun äänen haettavaksi, järjestetyksi tiedoksi.
Speakr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Speakr – mitä sillä voi rakentaa?
Speakr on itse isännöitävä tekoälypohjainen transkriptio- ja muistiinpanoympäristö, joka on suunniteltu tallentamaan, litteroimaan ja ymmärtämään äänisisältöäsi. Se tukee useita transkriptiopalvelimia – mukaan lukien WhisperX, OpenAI ja Mistral – antaen sinulle joustavuuden valita paikallisen tai pilvipohjaisen käsittelyn. Puhujan erottelu, ääniprofiilit ja tekoälyn luomat yhteenvedot auttavat löytämään oivalluksia kokouksista, haastatteluista ja luennoista.
Monikäyttäjätuen, OIDC SSO:n, REST API:n webhookeilla ja integraatioiden (n8n, Zapier ja Make) ansiosta Speakr sopii luontevasti tiimin työnkulkuihin. Itse isännöimällä pidät kaikki tallenteet ja transkriptiot täysin hallinnassasi.
Speakr – tärkeimmät ominaisuudet
Joustavat transkription taustajärjestelmät
Yhdistä WhisperX:ään, OpenAI:hin, Mistraliin tai mihin tahansa yhteensopivaan ASR-palveluun yksityisyys- ja tarkkuusvaatimustesi mukaisesti.
Puhujan erottelu
Tunnista ja nimeä tallenteiden yksittäiset puhujat automaattisesti, ääniprofiilituen avulla, kun käytät WhisperX:ää.
AI-yhteenvedot ja haku
Luo automaattisia yhteenvetoja ja käytä semanttista Kyselytilaa etsiäksesi merkitystä koko transkriptiokirjastostasi.
Monikäyttäjä ja SSO
Tukee useita käyttäjiä tarkalla jakamisella, julkisilla linkeillä ja OIDC SSO:lla, mukaan lukien Keycloak, Azure AD, Google ja Auth0.
Työnkulun integraatiot
Käynnistä jatkoautomaatio REST API:n ja webhookien avulla, valmiilla liittimillä n8n:lle, Zapierille ja Makelle.
Speakr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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