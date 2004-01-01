Speakr on itse isännöitävä tekoälypohjainen transkriptio- ja muistiinpanoympäristö, joka on suunniteltu tallentamaan, litteroimaan ja ymmärtämään äänisisältöäsi. Se tukee useita transkriptiopalvelimia – mukaan lukien WhisperX, OpenAI ja Mistral – antaen sinulle joustavuuden valita paikallisen tai pilvipohjaisen käsittelyn. Puhujan erottelu, ääniprofiilit ja tekoälyn luomat yhteenvedot auttavat löytämään oivalluksia kokouksista, haastatteluista ja luennoista.

Monikäyttäjätuen, OIDC SSO:n, REST API:n webhookeilla ja integraatioiden (n8n, Zapier ja Make) ansiosta Speakr sopii luontevasti tiimin työnkulkuihin. Itse isännöimällä pidät kaikki tallenteet ja transkriptiot täysin hallinnassasi.