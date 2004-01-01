Jopa 69 % alennus Yaade tuotteelle

Asenna Yaade yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin, itse isännöity yhteistyöhön perustuva API-kehitysympäristö, joka on suunniteltu tietosuojaa arvostaville tiimeille.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Yaade yhden napsautuksen asennuksella.

Yaade – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Yaade – mitä sillä voi rakentaa?

Yaade on avoimen lähdekoodin, itse isännöity API-kehitysympäristö, joka on suunniteltu yksityisyyden ensisijaiseksi vaihtoehdoksi pilvipohjaisille API-asiakasohjelmille. Toisin kuin isännöidyt työkalut, jotka tallentavat API-kokoelmasi ja salaisuutesi kolmannen osapuolen palvelimille, Yaade säilyttää kaikki tiedot omassa infrastruktuurissasi – mukaan lukien tunnistetiedot, tunnukset ja pyyntöhistorian.

Tiimit voivat jakaa API-kokoelmia turvallisesti, hallita useita ympäristöjä, suorittaa JavaScript-skriptejä cron-töinä tai API:n kautta ja tuoda tietoja OpenAPI:sta tai Postmanista. Sisäänrakennetun monen käyttäjän tuen, pääsytunnusten, OAuth2/OIDC-todennuksen ja tiedostopohjaisen H2-tietokannan ansiosta, joka ei vaadi lisäasetuksia, Yaade on riittävän kevyt yhdelle kehittäjälle, mutta samalla tarpeeksi tehokas koko insinööritiimille.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Yaade – tärkeimmät ominaisuudet

Yhteistyökokoelmat

Jaa API-kokoelmia koko tiimillesi roolipohjaisella pääsyllä, jotta kaikki työskentelevät samasta totuuden lähteestä ilman pyyntöjen kopioimista ja liittämistä.

Monen ympäristön tuki

Määritä erilliset ympäristöt kehitystä, testausvaihetta ja tuotantoa varten, vaihda sitten kontekstia välittömästi päivittämättä manuaalisesti URL-osoitteita tai tunnuksia.

Sisäänrakennettu skriptaus

Kirjoita JavaScript-skriptejä automatisoimaan API-työnkulkuja, ajamaan testejä tai ketjuttamaan pyyntöjä — ja ajoita ne cron-töiksi tai käynnistä ne sisäänrakennetun API:n kautta.

OpenAPI- ja Postman-tuonti

Tuo olemassa olevat kokoelmat OpenAPI-määrityksistä tai Postman-viennistä siirtääksesi tiimisi ilman, että pyyntökirjastoja tarvitsee rakentaa uudelleen alusta alkaen.

OAuth2- ja OIDC-todennus

Integroi ulkoisten identiteetintarjoajien kanssa käyttäen OAuth2:ta ja OIDC:tä, jotta tiimisi kirjautuu sisään olemassa olevilla yritystunnuksilla sen sijaan, että hallinnoisi erillisiä tilejä.

Tietokannan asennusta ei tarvita

Yaade käyttää upotettua H2-tiedostopohjaista tietokantaa, joten erillisiä tietokantakontteja ei tarvitse määrittää – käynnistä vain kontti, ja tietosi säilyvät automaattisesti.

Yaade – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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