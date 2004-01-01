Asenna Yaade yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin, itse isännöity yhteistyöhön perustuva API-kehitysympäristö, joka on suunniteltu tietosuojaa arvostaville tiimeille.
Yaade – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yaade – mitä sillä voi rakentaa?
Yaade on avoimen lähdekoodin, itse isännöity API-kehitysympäristö, joka on suunniteltu yksityisyyden ensisijaiseksi vaihtoehdoksi pilvipohjaisille API-asiakasohjelmille. Toisin kuin isännöidyt työkalut, jotka tallentavat API-kokoelmasi ja salaisuutesi kolmannen osapuolen palvelimille, Yaade säilyttää kaikki tiedot omassa infrastruktuurissasi – mukaan lukien tunnistetiedot, tunnukset ja pyyntöhistorian.
Tiimit voivat jakaa API-kokoelmia turvallisesti, hallita useita ympäristöjä, suorittaa JavaScript-skriptejä cron-töinä tai API:n kautta ja tuoda tietoja OpenAPI:sta tai Postmanista. Sisäänrakennetun monen käyttäjän tuen, pääsytunnusten, OAuth2/OIDC-todennuksen ja tiedostopohjaisen H2-tietokannan ansiosta, joka ei vaadi lisäasetuksia, Yaade on riittävän kevyt yhdelle kehittäjälle, mutta samalla tarpeeksi tehokas koko insinööritiimille.
Yaade – tärkeimmät ominaisuudet
Yhteistyökokoelmat
Jaa API-kokoelmia koko tiimillesi roolipohjaisella pääsyllä, jotta kaikki työskentelevät samasta totuuden lähteestä ilman pyyntöjen kopioimista ja liittämistä.
Monen ympäristön tuki
Määritä erilliset ympäristöt kehitystä, testausvaihetta ja tuotantoa varten, vaihda sitten kontekstia välittömästi päivittämättä manuaalisesti URL-osoitteita tai tunnuksia.
Sisäänrakennettu skriptaus
Kirjoita JavaScript-skriptejä automatisoimaan API-työnkulkuja, ajamaan testejä tai ketjuttamaan pyyntöjä — ja ajoita ne cron-töiksi tai käynnistä ne sisäänrakennetun API:n kautta.
OpenAPI- ja Postman-tuonti
Tuo olemassa olevat kokoelmat OpenAPI-määrityksistä tai Postman-viennistä siirtääksesi tiimisi ilman, että pyyntökirjastoja tarvitsee rakentaa uudelleen alusta alkaen.
OAuth2- ja OIDC-todennus
Integroi ulkoisten identiteetintarjoajien kanssa käyttäen OAuth2:ta ja OIDC:tä, jotta tiimisi kirjautuu sisään olemassa olevilla yritystunnuksilla sen sijaan, että hallinnoisi erillisiä tilejä.
Tietokannan asennusta ei tarvita
Yaade käyttää upotettua H2-tiedostopohjaista tietokantaa, joten erillisiä tietokantakontteja ei tarvitse määrittää – käynnistä vain kontti, ja tietosi säilyvät automaattisesti.
Yaade – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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