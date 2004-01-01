Yaade on avoimen lähdekoodin, itse isännöity API-kehitysympäristö, joka on suunniteltu yksityisyyden ensisijaiseksi vaihtoehdoksi pilvipohjaisille API-asiakasohjelmille. Toisin kuin isännöidyt työkalut, jotka tallentavat API-kokoelmasi ja salaisuutesi kolmannen osapuolen palvelimille, Yaade säilyttää kaikki tiedot omassa infrastruktuurissasi – mukaan lukien tunnistetiedot, tunnukset ja pyyntöhistorian.

Tiimit voivat jakaa API-kokoelmia turvallisesti, hallita useita ympäristöjä, suorittaa JavaScript-skriptejä cron-töinä tai API:n kautta ja tuoda tietoja OpenAPI:sta tai Postmanista. Sisäänrakennetun monen käyttäjän tuen, pääsytunnusten, OAuth2/OIDC-todennuksen ja tiedostopohjaisen H2-tietokannan ansiosta, joka ei vaadi lisäasetuksia, Yaade on riittävän kevyt yhdelle kehittäjälle, mutta samalla tarpeeksi tehokas koko insinööritiimille.