ExpenseOwl on minimaalinen itsehostattu kuluseurantasovellus, joka tallentaa kaikki tiedot paikallisiin JSON-tiedostoihin ilman ulkoista tietokantaa. Se tarjoaa selkeän hallintapaneelin, jossa on ympyräkaavioita ja kassavirta-yhteenvetoja, lajiteltavan kulutaulukon merkintöjen tarkasteluun, sekä asetuspaneelin kategorioiden, valuutan ja tietojen tuonnin/viennin hallintaan.

ExpenseOwlin itsehostaus omalla VPS:llä tarkoittaa, että henkilökohtaiset taloustietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Kevyt rakenne otetaan käyttöön sekunneissa ilman ylläpidettävää tietokantapalvelua, mikä tekee siitä yhden yksinkertaisimmista tavoista ottaa täysi omistajuus henkilökohtaisista taloustiedoistasi.