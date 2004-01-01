Ota ExpenseOwl käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt itse isännöity kuluseuraaja kojelaudan kaavioilla, luokkien hallinnalla ja CSV-tuonnilla/viennillä – tietokantaa ei tarvita.
ExpenseOwl – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ExpenseOwl – mitä sillä voi rakentaa?
ExpenseOwl on minimaalinen itsehostattu kuluseurantasovellus, joka tallentaa kaikki tiedot paikallisiin JSON-tiedostoihin ilman ulkoista tietokantaa. Se tarjoaa selkeän hallintapaneelin, jossa on ympyräkaavioita ja kassavirta-yhteenvetoja, lajiteltavan kulutaulukon merkintöjen tarkasteluun, sekä asetuspaneelin kategorioiden, valuutan ja tietojen tuonnin/viennin hallintaan.
ExpenseOwlin itsehostaus omalla VPS:llä tarkoittaa, että henkilökohtaiset taloustietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Kevyt rakenne otetaan käyttöön sekunneissa ilman ylläpidettävää tietokantapalvelua, mikä tekee siitä yhden yksinkertaisimmista tavoista ottaa täysi omistajuus henkilökohtaisista taloustiedoistasi.
ExpenseOwl – tärkeimmät ominaisuudet
Kulutuskojelauta
Ympyräkaaviot ja kassavirran yhteenvedot antavat välittömän visuaalisen erittelyn kulutustottumuksista kaikissa seuratuissa kategorioissa.
Kategorian hallinta
Määritä ja muokkaa mukautettuja kululuokkia asetuspaneelissa vastaamaan henkilökohtaista tai kotitalouden budjetointijärjestelmääsi.
CSV-tuonti ja -vienti
Siirrä tietoja ExpenseOwliin ja ExpenseOwlista CSV-tiedostojen avulla — hyödyllistä historian tuomiseen muista sovelluksista tai siirrettävien varmuuskopioiden luomiseen.
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki kulutiedot tallennetaan paikallisiin JSON-tiedostoihin nimetylle levylle, joten Postgres- tai MySQL-palvelua ei tarvitse määrittää tai ylläpitää.
PWA-tuki
Asenna ExpenseOwl progressiivisena verkkosovelluksena pöytäkoneelle tai mobiililaitteelle saadaksesi natiivisovelluksen kaltaisen käyttökokemuksen suoraan selaimesta.
ExpenseOwl – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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