Asenna Zipline yhden napsautuksen asennuksella.
ShareX-yhteensopiva tiedostojen ja kuvien latauspalvelin tyylikkäällä hallintapaneelilla ja sisäänrakennetulla linkinlyhentäjällä.
Zipline – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zipline – mitä sillä voi rakentaa?
Zipline on itse isännöity tiedostojen ja kuvien latauspalvelin, joka on suunniteltu tehokäyttäjille, jotka tarvitsevat nopeaa, luotettavaa jakamista ja täyden hallinnan tietoihinsa. Se tukee ShareX:ää, Flameshotia ja muita kuvakaappaustyökaluja suoraan paketista, mikä tekee siitä saumattoman korvaajan pilvipohjaisille latauspalveluille, kuten Imgurille tai file.io:lle.
Yksinkertaisten latausten lisäksi Zipline sisältää URL-osoitteiden lyhentämisen, koodin liittämispalvelut, kansioiden järjestelyn, upotusten mukauttamisen ja käyttäjähallinnan. Itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa rajoittamatonta tallennustilaa, ei tiedostokokorajoituksia ja täydellistä yksityisyyttä jokaiselle lataukselle.
Zipline – tärkeimmät ominaisuudet
ShareX-integraatio
Natiivi ShareX-, Flameshot- ja mukautetun lataajan tuki antaa sinun kaapata ja jakaa näyttökuvia sekunneissa.
Sisäänrakennettu URL-lyhennin
Lyhennä linkkejä tiedostojen latausten ohella yhdestä hallintapaneelista tarvitsematta erillistä palvelua.
Käyttäjähallinta
Luo useita tilejä yksilöllisillä latauskiintiöillä, käyttöoikeuksilla ja erillisillä tiedostokirjastoilla.
Upota mukautus
Mukauta OpenGraph-upotuksia niin, että jaetut linkit näyttävät monipuolisia esikatseluja Discordissa, Slackissa ja sosiaalisessa mediassa.
Koodin liitäntäastia
Jaa syntaksikorostettuja koodinpätkiä automaattisella kielen tunnistuksella ja vanhenemisasetuksilla.
Zipline – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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