Zipline on itse isännöity tiedostojen ja kuvien latauspalvelin, joka on suunniteltu tehokäyttäjille, jotka tarvitsevat nopeaa, luotettavaa jakamista ja täyden hallinnan tietoihinsa. Se tukee ShareX:ää, Flameshotia ja muita kuvakaappaustyökaluja suoraan paketista, mikä tekee siitä saumattoman korvaajan pilvipohjaisille latauspalveluille, kuten Imgurille tai file.io:lle.

Yksinkertaisten latausten lisäksi Zipline sisältää URL-osoitteiden lyhentämisen, koodin liittämispalvelut, kansioiden järjestelyn, upotusten mukauttamisen ja käyttäjähallinnan. Itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa rajoittamatonta tallennustilaa, ei tiedostokokorajoituksia ja täydellistä yksityisyyttä jokaiselle lataukselle.