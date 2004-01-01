Asenna Kapowarr yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity sarjakuvakirjaston hallintaohjelma, joka lataa, järjestää ja hallinnoi automaattisesti digitaalista sarjakuvakokoelmaasi.
Kapowarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kapowarr – mitä sillä voi rakentaa?
Kapowarr on itsehostattu sarjakuvakirjaston hallintaohjelma, joka on rakennettu arr-ekosysteemiä varten ja suunniteltu automatisoimaan digitaalisten sarjakuvalehtien, -albumien ja graafisten romaanien lataamista, uudelleennimeämistä ja järjestelyä. Kuten Sonarr TV-sarjoille tai Radarr elokuville, Kapowarr antaa sinun lisätä seurattavia nimikkeitä ja etsii ja lataa sitten automaattisesti uusia numeroita, kun ne tulevat saataville tuetuista lähteistä.
Sovellus voi tuoda olemassa olevia sarjakuvakirjastoja, muuntaa tiedostomuotoja ja järjestää tiedostoja mukautettavien nimeämiskäytäntöjen mukaisesti. Kapowarrin käyttäminen VPS:llä pitää kirjastosi saatavilla mistä tahansa ja automatisoi samalla ylläpitotyön, joka muuten vaatisi jatkuvaa manuaalista vaivannäköä.
Kapowarr – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattiset ongelmien lataukset
Lisää seurattavat sarjat, ja Kapowarr etsii ja lataa automaattisesti uusia numeroita niiden ilmestyessä.
Kirjaston tuonti ja järjestely
Tuo olemassa oleva sarjakuvakirjasto ja anna Kapowarrin nimetä uudelleen, siirtää ja järjestellä tiedostoja haluamasi nimeämiskaavion mukaisesti.
Monilähteinen lataaminen
Lataa DDL-linkeistä, Pixeldrainista, Megasta ja monista muista lähteistä mukautettavilla laatu- ja muotoasetuksilla.
Muodonmuunnos
Pura ja muunna ladatut arkistotiedostot automaattisesti haluamaasi sarjakuvamuotoon tuontiprosessin aikana.
Manuaalinen ja automaattinen haku
Käytä yhden napsautuksen valvottua hakua noutaaksesi kokonaisia määriä automaattisesti, tai selaa ja valitse tietyt julkaisut manuaalisella haulla.
Kapowarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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