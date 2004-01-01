Kapowarr on itsehostattu sarjakuvakirjaston hallintaohjelma, joka on rakennettu arr-ekosysteemiä varten ja suunniteltu automatisoimaan digitaalisten sarjakuvalehtien, -albumien ja graafisten romaanien lataamista, uudelleennimeämistä ja järjestelyä. Kuten Sonarr TV-sarjoille tai Radarr elokuville, Kapowarr antaa sinun lisätä seurattavia nimikkeitä ja etsii ja lataa sitten automaattisesti uusia numeroita, kun ne tulevat saataville tuetuista lähteistä.

Sovellus voi tuoda olemassa olevia sarjakuvakirjastoja, muuntaa tiedostomuotoja ja järjestää tiedostoja mukautettavien nimeämiskäytäntöjen mukaisesti. Kapowarrin käyttäminen VPS:llä pitää kirjastosi saatavilla mistä tahansa ja automatisoi samalla ylläpitotyön, joka muuten vaatisi jatkuvaa manuaalista vaivannäköä.