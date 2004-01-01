Asenna DOMjudge yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin automaattinen ohjelmointikilpailujen tuomarointijärjestelmä, jota käytetään ICPC-tyyppisissä kilpailuissa ja joka sisältää palautukset, tulostaulut ja joukkueiden hallinnan.
DOMjudge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DOMjudge – mitä sillä voi rakentaa?
DOMjudge on kypsä avoimen lähdekoodin automaattinen tuomarointijärjestelmä ohjelmointikilpailujen järjestämiseen ICPC-tyyliin. Se on käytössä alueellisissa ja maailmanlaajuisissa ICPC-finaalitapahtumissa, yliopistojen ohjelmointikursseilla ja verkkokilpailuissa, tarjoten verkkokäyttöliittymän kilpailijoille ratkaisujen lähettämiseen sekä tuomareille ja ylläpitäjille ongelmien, kielten, joukkueiden ja reaaliaikaisten tulostaulujen hallintaan.
DOMjudgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki lähetykset, testitapaukset ja tuomarointitulokset hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kilpailijakohtaisia maksuja ja ilman isännöidyn palvelun asettamia lähetysrajoituksia. Palvelin on täysin toimiva itsessään kilpailujen, ongelmien ja joukkueiden määrittämiseen, kun taas käännettyjen kielten tuomaroinnin suorittavat erilliset hiekkalaatikoidut judgehost-työntekijät, jotka voit liittää myöhemmin.
DOMjudge – tärkeimmät ominaisuudet
ICPC-tyylinen tuomarointi
Toteuttaa ICPC International Collegiate Programming Contest -kilpailun säännöt, sisältäen rangaistusajan, tulostaulun jäädyttämisen ja tuomiokategoriat, kuten Väärä vastaus (Wrong Answer), Aikaraja (Time Limit) ja Suoritusvirhe (Run Error).
Reaaliaikaiset tulostaulut
Yleisön ja tuomariston tulostaulut päivittyvät reaaliaikaisesti lähetysten saapuessa, ja ne voidaan jäädyttää kilpailun loppupuolella dramaattisten loppuratkaisujen vuoksi.
Joukkueen ja kilpailun hallinta
Hallintapaneelin verkkokäyttöliittymä kilpailujen, joukkueiden, käyttäjien, liitosten, ongelmien, kielten ja selvennysten hallintaan useissa samanaikaisissa tapahtumissa.
Hiekkalaatikoidut tuomaripalvelimet
Erillisesti käyttöönotettavat judgehost-työntekijät kääntävät ja suorittavat lähetyksiä eristetyissä cgroup-pohjaisissa hiekkalaatikoissa tiukoilla suoritin-, muisti- ja levytilarajoituksilla.
REST API ja CLP
Dokumentoitu REST-rajapinta sekä integrointi Contest API -määritykseen mahdollistaa ulkoisten tulostaulujen, ratkaisutyökalujen ja ICPC-työkaluekosysteemin yhdistämisen.
Monikielinen tuki
Sisältää tuomarituen C:lle, C++:lle, Javalle, Pythonille, Kotlinille, Rustille, Go:lle ja monille muille kielille, täydellisellä kielikohtaisella käännös- ja suorituskonfiguraatiolla.
DOMjudge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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