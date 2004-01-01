DOMjudge on kypsä avoimen lähdekoodin automaattinen tuomarointijärjestelmä ohjelmointikilpailujen järjestämiseen ICPC-tyyliin. Se on käytössä alueellisissa ja maailmanlaajuisissa ICPC-finaalitapahtumissa, yliopistojen ohjelmointikursseilla ja verkkokilpailuissa, tarjoten verkkokäyttöliittymän kilpailijoille ratkaisujen lähettämiseen sekä tuomareille ja ylläpitäjille ongelmien, kielten, joukkueiden ja reaaliaikaisten tulostaulujen hallintaan.

DOMjudgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki lähetykset, testitapaukset ja tuomarointitulokset hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kilpailijakohtaisia maksuja ja ilman isännöidyn palvelun asettamia lähetysrajoituksia. Palvelin on täysin toimiva itsessään kilpailujen, ongelmien ja joukkueiden määrittämiseen, kun taas käännettyjen kielten tuomaroinnin suorittavat erilliset hiekkalaatikoidut judgehost-työntekijät, jotka voit liittää myöhemmin.