Multica on avoimen lähdekoodin hallittujen agenttien alusta, jonka avulla voit käsitellä koodaavia tekoälyagentteja joukkuetovereina kertaluonteisten chat-istuntojen sijaan. Määritä tehtäviä tietyille agenteille, seuraa heidän edistymistään reaaliaikaisesti ja rakenna uudelleenkäytettävä taitokirjasto, joka karttuu ajan myötä tiimisi työskennellessä yhdessä. Se tukee mitä tahansa paikallisesti asennettua agentti-CLI:tä – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini ja muita – kevyen daemonin kautta, joka yhdistää koneesi takaisin keskuspalvelimeen.

Multican itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen tehtävän, koodimuutoksen ja integraatiotunnuksen omassa infrastruktuurissasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen agenttitietojen keruuta. PostgreSQL pgvectorin kanssa toimitetaan esikonfiguroituna, joten alusta on tuotantovalmis heti ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien.