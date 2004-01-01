Asenna Multica yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin hallittujen agenttien alusta, joka muuttaa koodaavat tekoälyagentit tiimikavereiksi, joille voit määrätä tehtäviä.
Multica – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Multica – mitä sillä voi rakentaa?
Multica on avoimen lähdekoodin hallittujen agenttien alusta, jonka avulla voit käsitellä koodaavia tekoälyagentteja joukkuetovereina kertaluonteisten chat-istuntojen sijaan. Määritä tehtäviä tietyille agenteille, seuraa heidän edistymistään reaaliaikaisesti ja rakenna uudelleenkäytettävä taitokirjasto, joka karttuu ajan myötä tiimisi työskennellessä yhdessä. Se tukee mitä tahansa paikallisesti asennettua agentti-CLI:tä – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini ja muita – kevyen daemonin kautta, joka yhdistää koneesi takaisin keskuspalvelimeen.
Multican itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen tehtävän, koodimuutoksen ja integraatiotunnuksen omassa infrastruktuurissasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen agenttitietojen keruuta. PostgreSQL pgvectorin kanssa toimitetaan esikonfiguroituna, joten alusta on tuotantovalmis heti ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien.
Multica – tärkeimmät ominaisuudet
Monitoimijatuki
Yhdistä Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini ja muut koodausagenttien CLI:t yhden hallintapaneelin kautta.
Paikallinen suoritusdaemon
Kevyt demoni pyörii omilla koneillasi, jotta agentit voivat suorittaa toimintoja todellisessa työtilassa ja hyödyntää jo olemassa olevia tunnuksiasi.
Tehtävänanto ja seuranta
Jaa työtä tietyille agenteille ja seuraa edistymistä, tuloksia ja päätöksiä reaaliaikaisesti ilman chat-keskustelujen jatkuvaa kyselyä.
Uudelleenkäytettävä osaamiskirjasto
Tallenna agenttien taidot kerran ja käytä niitä uudelleen työtiloissa ja tiimikavereiden kesken, jotta osaaminen kasvaa ajan myötä.
Webhook-automaatio
Käynnistä agenttityönkulkuja GitHubista, Larkista tai mistä tahansa ulkoisesta palvelusta sisäänrakennettujen autopilotin webhook-käsittelijöiden kautta.
Itse isännöity datan omistajuus
Kaikki tehtävät, koodimuutokset ja integraatiotunnukset pysyvät VPS-palvelimellasi ilman telemetriaa ja ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua.
Multica – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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