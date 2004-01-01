Asenna Nightlio yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuojalähtöinen itse isännöity mielialaseuranta ja päiväkirja — avoimen lähdekoodin Daylio-vaihtoehto VPS-palvelimellesi.
Nightlio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Nightlio – mitä sillä voi rakentaa?
Nightlio on itse isännöity mielialapäiväkirja ja päivittäinen päiväkirja, joka on rakennettu ilmaisena, yksityisyyden ensisijaisena vaihtoehtona tilaussovelluksille, kuten Dayliolle. Kirjaa mielialat viisiportaisella asteikolla, liitä Markdown-muotoisia päiväkirjamerkintöjä, merkitse merkinnät muokattavilla ryhmillä ja tarkastele kuvioita kalenterinäkymien, putkilaskurien ja koottujen tilastojen avulla — kaikki responsiivisesta verkkokäyttöliittymästä, joka toimii pöytäkoneilla ja mobiiliselaimilla.
Nightlion käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää jokaisen mielialamerkinnän ja päiväkirjamerkinnän paikallisessa SQLite-tietokannassa hallinnassasi, ilman mainoksia, telemetriaa ja ilman riskiä, että maksuseinät ilmestyvät sinun ja omien tietojesi väliin.
Nightlio – tärkeimmät ominaisuudet
Päivittäinen mielialan seuranta
Kirjaa mielialasi viisiportaisella asteikolla yhdellä napautuksella ja seuraa, miten kuvioita syntyy päivien, viikkojen ja kuukausien mittaan.
Markdown-päiväkirjanpito
Liitä monipuolisia Markdown-muistiinpanoja jokaiseen merkintään otsikoilla, luetteloilla ja linkeillä syvällistä pohdintaa varten.
Mukautetut tunnisteryhmät
Luo omat kategoriasi, kuten uni, tuottavuus tai sosiaalinen, ja merkitse merkintöjä löytääksesi, mikä vaikuttaa mielialaasi.
Kalenteri ja putket
Selaa mielialahistoriaa kalenterinäkymässä ja pysy motivoituneena sisäänrakennetun päiväkirjamerkintäputken seurannan avulla.
Oivaltava analytiikka
Tarkastele keskimääräistä mielialaa ajan mittaan, mielialan jakautumiskaavioita ja pelillistettyjä saavutuksia, jotka palkitsevat johdonmukaisesta päiväkirjan pitämisestä.
SQLite-tallennustila
Kaikki merkinnät sijaitsevat yhdellä SQLite-tiedostolla VPS-palvelimellasi, mikä tekee niistä helppoja varmuuskopioida, siirtää palvelimien välillä tai viedä milloin tahansa.
Nightlio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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