Nightlio on itse isännöity mielialapäiväkirja ja päivittäinen päiväkirja, joka on rakennettu ilmaisena, yksityisyyden ensisijaisena vaihtoehtona tilaussovelluksille, kuten Dayliolle. Kirjaa mielialat viisiportaisella asteikolla, liitä Markdown-muotoisia päiväkirjamerkintöjä, merkitse merkinnät muokattavilla ryhmillä ja tarkastele kuvioita kalenterinäkymien, putkilaskurien ja koottujen tilastojen avulla — kaikki responsiivisesta verkkokäyttöliittymästä, joka toimii pöytäkoneilla ja mobiiliselaimilla.

Nightlion käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää jokaisen mielialamerkinnän ja päiväkirjamerkinnän paikallisessa SQLite-tietokannassa hallinnassasi, ilman mainoksia, telemetriaa ja ilman riskiä, että maksuseinät ilmestyvät sinun ja omien tietojesi väliin.