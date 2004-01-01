SQLChat on chat-pohjainen SQL-asiakasohjelma, joka yhdistää olemassa oleviin tietokantoihisi ja antaa sinun kysellä niitä luonnollisella kielellä. Sen sijaan, että kirjoittaisit SQL:ää käsin, kuvailet mitä haluat selkeällä englannilla, ja SQLChat kääntää sen SQL-kyselyksi, suorittaa sen ja palauttaa tulokset – kaikki keskustelevassa käyttöliittymässä. Se lukee tietokantasi skeeman automaattisesti, joten luodut kyselyt viittaavat todellisiin taulukko- ja sarakkeiden nimiin.

SQLChatin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että tietokannan tunnistetiedot ja kyselytulokset eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Tilaton, yhden palvelun arkkitehtuuri tekee siitä kevyen ja helppohoitoisen, kun taas mukautetun tekoälypäätepisteen tuki antaa sinun reitittää päättelyn minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan mallin kautta.