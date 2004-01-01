Ota SQLChat käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tekoälypohjainen, keskustelupohjainen SQL-asiakasohjelma, joka tekee kyselyitä mihin tahansa tietokantaan pelkällä englannilla SQL:ää kirjoittamatta.
SQLChat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SQLChat – mitä sillä voi rakentaa?
SQLChat on chat-pohjainen SQL-asiakasohjelma, joka yhdistää olemassa oleviin tietokantoihisi ja antaa sinun kysellä niitä luonnollisella kielellä. Sen sijaan, että kirjoittaisit SQL:ää käsin, kuvailet mitä haluat selkeällä englannilla, ja SQLChat kääntää sen SQL-kyselyksi, suorittaa sen ja palauttaa tulokset – kaikki keskustelevassa käyttöliittymässä. Se lukee tietokantasi skeeman automaattisesti, joten luodut kyselyt viittaavat todellisiin taulukko- ja sarakkeiden nimiin.
SQLChatin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että tietokannan tunnistetiedot ja kyselytulokset eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Tilaton, yhden palvelun arkkitehtuuri tekee siitä kevyen ja helppohoitoisen, kun taas mukautetun tekoälypäätepisteen tuki antaa sinun reitittää päättelyn minkä tahansa OpenAI-yhteensopivan mallin kautta.
SQLChat – tärkeimmät ominaisuudet
Luonnollisen kielen kyselyt
Kuvaile, mitä haluat selkeällä englannilla, ja SQLChat luo SQL-koodin, suorittaa sen ja palauttaa tulokset ilman, että sinun tarvitsee tietää tarkkaa syntaksia.
Monitietokantatuki
Yhdistä MySQL-, PostgreSQL-, SQL Server-, TiDB-, OceanBase- ja muihin tietokantoihin yhdestä käyttöliittymästä vaihtamatta työkaluja.
Skeematietoinen tekoäly
SQLChat lukee tietokantasi skeeman automaattisesti, mahdollistaen tekoälyn luoda tarkkoja kyselyitä, jotka viittaavat todellisiin taulukoiden ja sarakkeiden nimiin.
Mukautettu tekoälypäätepiste
Kohdista SQLChat mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan API-päätepisteeseen, mukaan lukien itse isännöidyt mallit Ollaman kautta, pitääksesi tekoälyn päättelyn omassa infrastruktuurissasi.
Tilaton käyttöönotto
Yhden käyttäjän tilassa SQLChat ei tallenna tietoja palvelinpuolelle — yhteysprofiilit sijaitsevat selaimessa, mikä pitää käyttöönoton kevyenä ilman tietokantariippuvuutta.
SQLChat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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