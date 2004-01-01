Jopa 69 % alennus Ant Media Server CE tuotteelle

Asenna Ant Media Server CE yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin mediapalvelin, joka tarjoaa alle sekunnin viiveellä WebRTC-, RTMP-, SRT- ja HLS-suoratoistoa integroidulla hallintapaneelilla.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Ant Media Server CE yhden napsautuksen asennuksella.

Ant Media Server CE – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Ant Media Server CE – mitä sillä voi rakentaa?

Ant Media Server Community Edition on avoimen lähdekoodin suoratoistomoottori, joka on rakennettu erittäin matalan viiveen live-videota varten. Se vastaanottaa syötteitä RTMP:n, SRT:n ja WebRTC:n kautta ja toimittaa striimejä katsojille WebRTC:n (~0,5 s viive), HLS:n, CMAF LL-HLS:n, DASHin ja RTSP:n kautta – kaikki yhdeltä palvelimelta. Sisäänrakennetun hallintapaneelin avulla voit hallita striimejä, määrittää sovelluksia ja valvoa yhteyksiä ilman ulkoisia työkaluja.

Oman VPS:n itseisännöinti tarkoittaa, ettei striimikohtaisia maksuja, kolmannen osapuolen alustarajoituksia ja yleisötietojesi täyttä omistajuutta ole. Rakensitpa sitten etäterveysalustaa, verkko-oppimisluokkahuonetta, live-huutokauppaa tai urheilulähetystä, Ant Media Server tarjoaa sinulle tuotantovalmiin perustan, jota hallitset täysin.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Ant Media Server CE – tärkeimmät ominaisuudet

Ultramatala viive WebRTC

Syötä ja toista suoratoistoja alle 0,5 sekunnin päästä päähän -viiveellä WebRTC:n kautta, mahdollistaen reaaliaikaiset interaktiiviset videokokemukset.

Moniprotokollasyöttö

Vastaanota suoratoistoja OBS:stä, FFmpegistä, IP-kameroista ja mistä tahansa RTMP-, SRT- tai WebRTC-yhteensopivasta lähteestä ilman lisämäärityksiä.

HLS- ja CMAF-jakelu

Tarjoa streameja standardin HLS:n ja CMAF LL-HLS:n kautta, jotta katsojat voivat katsella millä tahansa laitteella tai CDN:llä ilman lisäosia.

Sisäänrakennettu hallintapaneeli

Hallitse suoratoistosovelluksia, tarkastele aktiivisia istuntoja ja määritä palvelinasetuksia integroidun verkkokonsolin kautta portissa 5080.

Tallennus ja VOD

Tallenna suoratoistot automaattisesti MP4- tai HLS-muotoon ja tarjoile ne tilaussisältönä samalta palvelimelta.

Ant Media Server CE – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

Immich

Immich

Immich on tehokas itse isännöity valokuvien ja videoiden hallintaratkaisu

Valitse
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Suoratoista henkilökohtaisia musiikkikirjastoja Subsonic-yhteensopivan API-palvelimen kautta

Valitse
AllTube

AllTube

Verkkokäyttöliittymä videoiden lataamiseen YouTubesta ja muilta sivustoilta

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.