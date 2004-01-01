Ant Media Server Community Edition on avoimen lähdekoodin suoratoistomoottori, joka on rakennettu erittäin matalan viiveen live-videota varten. Se vastaanottaa syötteitä RTMP:n, SRT:n ja WebRTC:n kautta ja toimittaa striimejä katsojille WebRTC:n (~0,5 s viive), HLS:n, CMAF LL-HLS:n, DASHin ja RTSP:n kautta – kaikki yhdeltä palvelimelta. Sisäänrakennetun hallintapaneelin avulla voit hallita striimejä, määrittää sovelluksia ja valvoa yhteyksiä ilman ulkoisia työkaluja.

Oman VPS:n itseisännöinti tarkoittaa, ettei striimikohtaisia maksuja, kolmannen osapuolen alustarajoituksia ja yleisötietojesi täyttä omistajuutta ole. Rakensitpa sitten etäterveysalustaa, verkko-oppimisluokkahuonetta, live-huutokauppaa tai urheilulähetystä, Ant Media Server tarjoaa sinulle tuotantovalmiin perustan, jota hallitset täysin.