Asenna Ant Media Server CE yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin mediapalvelin, joka tarjoaa alle sekunnin viiveellä WebRTC-, RTMP-, SRT- ja HLS-suoratoistoa integroidulla hallintapaneelilla.
Ant Media Server CE – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ant Media Server CE – mitä sillä voi rakentaa?
Ant Media Server Community Edition on avoimen lähdekoodin suoratoistomoottori, joka on rakennettu erittäin matalan viiveen live-videota varten. Se vastaanottaa syötteitä RTMP:n, SRT:n ja WebRTC:n kautta ja toimittaa striimejä katsojille WebRTC:n (~0,5 s viive), HLS:n, CMAF LL-HLS:n, DASHin ja RTSP:n kautta – kaikki yhdeltä palvelimelta. Sisäänrakennetun hallintapaneelin avulla voit hallita striimejä, määrittää sovelluksia ja valvoa yhteyksiä ilman ulkoisia työkaluja.
Oman VPS:n itseisännöinti tarkoittaa, ettei striimikohtaisia maksuja, kolmannen osapuolen alustarajoituksia ja yleisötietojesi täyttä omistajuutta ole. Rakensitpa sitten etäterveysalustaa, verkko-oppimisluokkahuonetta, live-huutokauppaa tai urheilulähetystä, Ant Media Server tarjoaa sinulle tuotantovalmiin perustan, jota hallitset täysin.
Ant Media Server CE – tärkeimmät ominaisuudet
Ultramatala viive WebRTC
Syötä ja toista suoratoistoja alle 0,5 sekunnin päästä päähän -viiveellä WebRTC:n kautta, mahdollistaen reaaliaikaiset interaktiiviset videokokemukset.
Moniprotokollasyöttö
Vastaanota suoratoistoja OBS:stä, FFmpegistä, IP-kameroista ja mistä tahansa RTMP-, SRT- tai WebRTC-yhteensopivasta lähteestä ilman lisämäärityksiä.
HLS- ja CMAF-jakelu
Tarjoa streameja standardin HLS:n ja CMAF LL-HLS:n kautta, jotta katsojat voivat katsella millä tahansa laitteella tai CDN:llä ilman lisäosia.
Sisäänrakennettu hallintapaneeli
Hallitse suoratoistosovelluksia, tarkastele aktiivisia istuntoja ja määritä palvelinasetuksia integroidun verkkokonsolin kautta portissa 5080.
Tallennus ja VOD
Tallenna suoratoistot automaattisesti MP4- tai HLS-muotoon ja tarjoile ne tilaussisältönä samalta palvelimelta.
Ant Media Server CE – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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