Penpot on ensimmäinen avoimen lähdekoodin suunnittelu- ja prototyypitysalusta, joka on rakennettu erityisesti suunnittelijoiden ja kehittäjien väliseen toimialojen väliseen yhteistyöhön. Toisin kuin omisteiset vaihtoehdot, jotka sitovat tiimit tilausmalleihin ja suljettuihin ekosysteemeihin, Penpot perustuu avoimiin verkkostandardeihin, tuottaa natiivia SVG:tä ja luo CSS-valmista koodia, jota kehittäjät voivat käyttää suoraan projekteissaan.

Penpotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki suunnittelutiedostot, asiakastyöt ja immateriaalioikeudet yksinomaan omilla palvelimillasi – ei paikkakohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta ja täydellinen hallinta suunnitteluinfrastruktuuristasi ja tiedoistasi.