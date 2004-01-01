Ota Penpot käyttöön yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin käyttöliittymä-/käyttäjäkokemussuunnittelun ja prototyypityksen alusta suunnittelijoille ja kehittäjille, joka pohjautuu verkkostandardeihin.
Penpot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Penpot – mitä sillä voi rakentaa?
Penpot on ensimmäinen avoimen lähdekoodin suunnittelu- ja prototyypitysalusta, joka on rakennettu erityisesti suunnittelijoiden ja kehittäjien väliseen toimialojen väliseen yhteistyöhön. Toisin kuin omisteiset vaihtoehdot, jotka sitovat tiimit tilausmalleihin ja suljettuihin ekosysteemeihin, Penpot perustuu avoimiin verkkostandardeihin, tuottaa natiivia SVG:tä ja luo CSS-valmista koodia, jota kehittäjät voivat käyttää suoraan projekteissaan.
Penpotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki suunnittelutiedostot, asiakastyöt ja immateriaalioikeudet yksinomaan omilla palvelimillasi – ei paikkakohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta ja täydellinen hallinta suunnitteluinfrastruktuuristasi ja tiedoistasi.
Penpot – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat suunnittelijat voivat työskennellä samassa tiedostossa samanaikaisesti kohdistimen näkyvyyden, sisäisten kommenttien ja reaaliaikaisten päivitysten ansiosta.
Natiivi SVG-tuloste
Jokainen suunnitelma viedään standardi-SVG-muotoon CSS-ominaisuuksilla, jotka kehittäjät voivat kopioida suoraan koodiin, mikä poistaa luovutukseen liittyvän arvailun.
Komponenttijärjestelmä
Rakenna skaalautuvia suunnittelujärjestelmiä uudelleenkäytettävillä komponenteilla, variaatioilla, sisäkkäisillä ohituksilla ja jaetuilla kirjastoilla projektien välillä.
Interaktiivinen prototyypitys
Luo klikattavia prototyyppejä siirtymillä, peittokuvilla ja vierityskäyttäytymisillä testataksesi ja validoidaksesi käyttäjäpolkuja ennen kehitystä.
Kehittäjäluovutus
Tarkastuspaneeli paljastaa CSS-arvot, mitat ja resurssit, jotta kehittäjät saavat tarkat määritykset ilman suunnittelutyökalujen käyttöoikeutta.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna Penpotia JavaScript-liitännäisrajapinnalla rakentaaksesi mukautettuja työnkulkuja ja integroidaksesi sen olemassa olevaan suunnittelutyökaluketjuusi.
Penpot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.