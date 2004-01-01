HortusFox on tarkoitukseen rakennettu verkkosovellus kasviharrastajille, jotka haluavat hallita huonekasveja ja puutarhoja jäsennellysti ja yksityisesti. Sen avulla voit luetteloida kasveja valokuvien, lajinimien ja mukautettujen ominaisuuksien avulla, järjestää ne sijainnin mukaan ja asettaa toistuvia hoitomuistutuksia kastelua, lannoitusta ja uudelleenistutusta varten. Säädatan integrointi auttaa ulkopuutarhureita sovittamaan hoitoaikataulut ympäristöolosuhteisiin, kun taas sisäänrakennettu kasvitunnistus auttaa tunnistamaan tuntemattomia lajeja.

HortusFoxin itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että vuosien kasvutiedot, hoitohistoriat ja kasvikuvat pysyvät täysin hallinnassasi – mikään kolmannen osapuolen pilvipalvelu ei voi lopettaa pääsyä kokoelmasi tietoihin tai kaupallistaa puutarhanhoitotottumuksiasi.