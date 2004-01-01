Asenna HortusFox yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity kasvienhallintajärjestelmä luettelointiin, hoitorutiinien ajoittamiseen ja puutarhasi yksityiseen järjestämiseen.
HortusFox – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HortusFox – mitä sillä voi rakentaa?
HortusFox on tarkoitukseen rakennettu verkkosovellus kasviharrastajille, jotka haluavat hallita huonekasveja ja puutarhoja jäsennellysti ja yksityisesti. Sen avulla voit luetteloida kasveja valokuvien, lajinimien ja mukautettujen ominaisuuksien avulla, järjestää ne sijainnin mukaan ja asettaa toistuvia hoitomuistutuksia kastelua, lannoitusta ja uudelleenistutusta varten. Säädatan integrointi auttaa ulkopuutarhureita sovittamaan hoitoaikataulut ympäristöolosuhteisiin, kun taas sisäänrakennettu kasvitunnistus auttaa tunnistamaan tuntemattomia lajeja.
HortusFoxin itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että vuosien kasvutiedot, hoitohistoriat ja kasvikuvat pysyvät täysin hallinnassasi – mikään kolmannen osapuolen pilvipalvelu ei voi lopettaa pääsyä kokoelmasi tietoihin tai kaupallistaa puutarhanhoitotottumuksiasi.
HortusFox – tärkeimmät ominaisuudet
Hoitomuistutukset
Aseta toistuvia tehtäviä kasteluun, lannoitukseen ja uudelleenistutukseen, jotta yksikään kasvi ei jää huomiotta kiireisessä hoitoaikataulussa.
Sijaintiin perustuva organisaatio
Määritä kasvit tiettyihin huoneisiin tai ulkotiloihin suodattaaksesi kokoelmasi nopeasti ja hallitaksesi kutakin aluetta itsenäisesti.
Sääintegraatio
Yhdistä paikalliset säätiedot, jotta ulkokasvien hoito mukautuu automaattisesti sade- ja lämpötilaolosuhteisiin.
Kasvintunnistus
Tunnista tuntemattomat lajit valokuvista suoraan sovelluksessa ja lisää vahvistetut lajitiedot luetteloosi poistumatta HortusFoxista.
Inventaarin hallinta
Seuraa ruukkuja, lannoitteita, työkaluja ja tarvikkeita kasvien rinnalla, jotta puutarhanhoitoresurssit ovat aina tiedossa.
Yhteistyökeskustelu
Sisäänrakennettu ryhmäkeskustelu antaa kotitalouksille ja tiimeille mahdollisuuden koordinoida kasvienhoitovastuita ilman erillisiä viestisovelluksia.
HortusFox – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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