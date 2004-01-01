Kaneo on itsepalveluna ylläpidettävä projektinhallintasovellus, joka keskittyy tarjoamaan tiimeille tarpeellisen ilman turhaa monimutkaisuutta. Se järjestää työn projektien, tehtävien ja kanban-taulujen avulla, ja siinä on reaaliaikainen yhteistyö WebSocket-yhteyksien kautta, jotta tiimin jäsenet näkevät päivitykset ilman sivun päivittämistä.

Toisin kuin yritystason projektinhallintatyökalut, jotka lisäävät kerroksittain harvoin käytettyjä ominaisuuksia, Kaneo on rakennettu minimaalisen käyttöliittymän ympärille. Se integroituu GitHub-arkistojen kanssa linkittääkseen koodimuutokset projektitehtäviin ja tukee GitHub OAuthia, jotta tiimit voivat todentaa käyttäjätunnuksensa olemassa olevilla kehittäjätileillä. Kaikki projektitiedot tallennetaan PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi.