Ota Kaneo käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin projektinhallintatyökalu, joka on suunniteltu yksinkertaiseksi ja sisältää kanban-taulut, tehtävien seurannan sekä GitHub-integraation.
Kaneo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaneo – mitä sillä voi rakentaa?
Kaneo on itsepalveluna ylläpidettävä projektinhallintasovellus, joka keskittyy tarjoamaan tiimeille tarpeellisen ilman turhaa monimutkaisuutta. Se järjestää työn projektien, tehtävien ja kanban-taulujen avulla, ja siinä on reaaliaikainen yhteistyö WebSocket-yhteyksien kautta, jotta tiimin jäsenet näkevät päivitykset ilman sivun päivittämistä.
Toisin kuin yritystason projektinhallintatyökalut, jotka lisäävät kerroksittain harvoin käytettyjä ominaisuuksia, Kaneo on rakennettu minimaalisen käyttöliittymän ympärille. Se integroituu GitHub-arkistojen kanssa linkittääkseen koodimuutokset projektitehtäviin ja tukee GitHub OAuthia, jotta tiimit voivat todentaa käyttäjätunnuksensa olemassa olevilla kehittäjätileillä. Kaikki projektitiedot tallennetaan PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi.
Kaneo – tärkeimmät ominaisuudet
Kanban-tehtävätaulut
Visualisoi projektityö siirrettävinä tehtäväkortteina työnkulun sarakkeissa, mikä antaa koko tiimille yhteisen näkymän siitä, mikä on meneillään ja mikä on valmista.
GitHub-integraatio
Yhdistä GitHub-repositoriot projekteihin ja synkronoi kooditoiminta suoraan projektin aikajanalle ilman työkalujen välillä vaihtamista.
Reaaliaikainen yhteistyö
WebSocket-yhteydet välittävät taulun päivitykset kaikille aktiivisille tiimin jäsenille välittömästi, joten taulu heijastaa aina nykyistä tilaa ilman manuaalisia päivityksiä.
GitHub OAuth Kirjaudu sisään
Tiimin jäsenet kirjautuvat sisään olemassa olevilla GitHub-tileillään, mikä poistaa tarpeen hallita erillisiä tunnistetietoja projektityökalua varten.
Minimalistinen suunnittelultaan
Kaneo toimittaa vain ne ominaisuudet, joita tiimit todella käyttävät – projektit, tehtävät ja taulut – ilman yritystason vaihtoehdoille tyypillistä konfigurointikuormaa.
Kaneo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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