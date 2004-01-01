Stirling PDF on itsehostattu PDF-käsittelyalusta, joka hoitaa yli 50 asiakirjatoimintoa kokonaan omalla palvelimellasi. Yhdistä, jaa, kierrä, pakkaa, muunna Office- ja PDF-muotojen välillä, käytä OCR:ää, poista arkaluonteista sisältöä, lisää vesileimoja, käytä digitaalisia allekirjoituksia ja vie PDF/A-muotoon – kaikki puhtaan verkkokäyttöliittymän kautta, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta. Ei tiedostokokorajoituksia. Ei käyttörajoituksia. Ei asiakirjoja, jotka poistuvat infrastruktuuristasi.

Lakitiimeille, talousosastoille ja kaikille luottamuksellisia asiakirjoja käsitteleville organisaatioille Stirling PDF:n itsehostaus on yksinkertaisin tapa saada yritystason PDF-käsittelyä samalla varmistaen, että arkaluonteiset tiedostot eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen pilvipalvelun kautta.