Asenna Stirling PDF yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity PDF-työkalupakki yli 50 toiminnolla – yhdistä, jaa, muunna, tunnista teksti (OCR), pakkaa, sensuroi ja allekirjoita asiakirjoja ilman lataamista kolmannen osapuolen palveluihin.
Stirling PDF – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Stirling PDF – mitä sillä voi rakentaa?
Stirling PDF on itsehostattu PDF-käsittelyalusta, joka hoitaa yli 50 asiakirjatoimintoa kokonaan omalla palvelimellasi. Yhdistä, jaa, kierrä, pakkaa, muunna Office- ja PDF-muotojen välillä, käytä OCR:ää, poista arkaluonteista sisältöä, lisää vesileimoja, käytä digitaalisia allekirjoituksia ja vie PDF/A-muotoon – kaikki puhtaan verkkokäyttöliittymän kautta, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta. Ei tiedostokokorajoituksia. Ei käyttörajoituksia. Ei asiakirjoja, jotka poistuvat infrastruktuuristasi.
Lakitiimeille, talousosastoille ja kaikille luottamuksellisia asiakirjoja käsitteleville organisaatioille Stirling PDF:n itsehostaus on yksinkertaisin tapa saada yritystason PDF-käsittelyä samalla varmistaen, että arkaluonteiset tiedostot eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen pilvipalvelun kautta.
Stirling PDF – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 50 PDF-toimintoa
Yhdistä, jaa, kierrä, pakkaa, järjestä sivuja uudelleen, pura kuvia ja kymmeniä muita toimintoja – kaikki yhdessä työkalussa ilman palveluiden välillä vaihtamista.
OCR ja muunnos
Muunna skannatut asiakirjat hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi Tesseract OCR:n avulla ja muunna PDF:n ja Word-, Excel- tai PowerPoint-muotojen välillä.
Sensurointi ja yksityisyys
Poista arkaluontoinen teksti, kuvat ja metatiedot pysyvästi asiakirjoista ennen jakamista – ilman riskiä alkuperäisen sisällön palautumisesta.
Digitaaliset allekirjoitukset
Lisää oikeudellisesti sitovia digitaalisia allekirjoituksia PDF-tiedostoihin luottamatta kolmannen osapuolen allekirjoituspalveluihin tai asiakirjakohtaisiin tilausmaksuihin.
Eräajot
Käsittele useita tiedostoja samanaikaisesti erätoiminnoilla ja automatisoi asiakirjojen työnkulkuja sisäänrakennetun REST API:n avulla.
PDF/A-arkistointi
Muunna asiakirjat PDF/A-muotoon pitkäaikaista arkistointivaatimustenmukaisuutta varten, jota edellytetään oikeudellisissa, taloudellisissa ja hallinnollisissa yhteyksissä.
Stirling PDF – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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