Ota Topola Genealogy Viewer käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Interaktiivinen GEDCOM-katselin, joka renderöi sukupuun tiimalasikaavioita suoraan sukupuutiedostoistasi.
Topola Genealogy Viewer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Topola Genealogy Viewer – mitä sillä voi rakentaa?
Topola Genealogy Viewer on avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka muuntaa minkä tahansa sukututkimusohjelman standardit GEDCOM-viennit interaktiivisiksi, navigoitaviksi sukupuu-kaavioiksi. Se näyttää tiimalasi- ja kaikki sukulaiset -näkymät, antaa tutkijoiden napsauttaa mitä tahansa henkilöä keskittääkseen puun uudelleen ja tukee tulostusta tai vientiä PDF-, PNG- ja SVG-muotoon offline-jakelua varten.
Topolan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset sukutiedot – nimet, syntymäajat, elossa olevat sukulaiset – kokonaan hallitsemassasi infrastruktuurissa. Katseluohjelma käsittelee GEDCOM-tiedostoja asiakaspuolella selaimessa, ja yksityinen käyttöönotto poistaa riippuvuuden kolmannen osapuolen isännöinnistä sukututkimusseuroille, arkistoille tai sukuhistorioitsijoille, jotka palvelevat sukulaisia verkossa.
Topola Genealogy Viewer – tärkeimmät ominaisuudet
GEDCOM-standardin tuki
Lataa standardeja GEDCOM-tiedostoja, jotka on viety Grampsista, MyHeritagesta, Ancesrystä, Family Tree Makerista ja mistä tahansa muusta sukututkimustyökalusta — muuntamista ei tarvita.
Interaktiivinen tiimalasikaavio
Napsauta mitä tahansa henkilöä kohdistaaksesi sukupuun uudelleen ja tutkiaksesi esi-isiä ja jälkeläisiä yhdessä saumattomassa näkymässä sulavilla siirtymäanimaatioilla.
Asiakaspuolen tietosuoja
GEDCOM-tiedostot jäsennetään kokonaan selaimessa, joten sukututkimustiedot eivät koskaan kosketa palvelinpuolen tietokantaa tai ulkoista palvelua.
Vie ja tulosta
Vie sukupuita PDF-, PNG- tai SVG-muotoon ja tulosta koko sukupuu arkistokansioita, sukukokouksia tai tutkimuksen jakamista varten.
URL-pohjainen jakaminen
Luo pysyviä linkkejä, jotka lataavat GEDCOM-tiedoston suoraan verkko-osoitteesta, ihanteellinen sukupuiden upottamiseen henkilökohtaisille sivuille tai wiki-sivustoille.
Gramps ja WikiTree valmiina
Integroituu Grampsiin Interactive Family Tree -lisäosan kautta ja selaa WikiTree-profiileja natiivisti dynaamisen puunäkymänsä kautta.
Topola Genealogy Viewer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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