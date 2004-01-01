Topola Genealogy Viewer on avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka muuntaa minkä tahansa sukututkimusohjelman standardit GEDCOM-viennit interaktiivisiksi, navigoitaviksi sukupuu-kaavioiksi. Se näyttää tiimalasi- ja kaikki sukulaiset -näkymät, antaa tutkijoiden napsauttaa mitä tahansa henkilöä keskittääkseen puun uudelleen ja tukee tulostusta tai vientiä PDF-, PNG- ja SVG-muotoon offline-jakelua varten.

Topolan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset sukutiedot – nimet, syntymäajat, elossa olevat sukulaiset – kokonaan hallitsemassasi infrastruktuurissa. Katseluohjelma käsittelee GEDCOM-tiedostoja asiakaspuolella selaimessa, ja yksityinen käyttöönotto poistaa riippuvuuden kolmannen osapuolen isännöinnistä sukututkimusseuroille, arkistoille tai sukuhistorioitsijoille, jotka palvelevat sukulaisia verkossa.