Jopa 69 % alennus Topola Genealogy Viewer tuotteelle

Ota Topola Genealogy Viewer käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Interaktiivinen GEDCOM-katselin, joka renderöi sukupuun tiimalasikaavioita suoraan sukupuutiedostoistasi.

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5,49/kk
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5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Topola Genealogy Viewer – mitä sillä voi rakentaa?

Topola Genealogy Viewer on avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka muuntaa minkä tahansa sukututkimusohjelman standardit GEDCOM-viennit interaktiivisiksi, navigoitaviksi sukupuu-kaavioiksi. Se näyttää tiimalasi- ja kaikki sukulaiset -näkymät, antaa tutkijoiden napsauttaa mitä tahansa henkilöä keskittääkseen puun uudelleen ja tukee tulostusta tai vientiä PDF-, PNG- ja SVG-muotoon offline-jakelua varten.

Topolan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset sukutiedot – nimet, syntymäajat, elossa olevat sukulaiset – kokonaan hallitsemassasi infrastruktuurissa. Katseluohjelma käsittelee GEDCOM-tiedostoja asiakaspuolella selaimessa, ja yksityinen käyttöönotto poistaa riippuvuuden kolmannen osapuolen isännöinnistä sukututkimusseuroille, arkistoille tai sukuhistorioitsijoille, jotka palvelevat sukulaisia verkossa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Topola Genealogy Viewer – tärkeimmät ominaisuudet

GEDCOM-standardin tuki

Lataa standardeja GEDCOM-tiedostoja, jotka on viety Grampsista, MyHeritagesta, Ancesrystä, Family Tree Makerista ja mistä tahansa muusta sukututkimustyökalusta — muuntamista ei tarvita.

Interaktiivinen tiimalasikaavio

Napsauta mitä tahansa henkilöä kohdistaaksesi sukupuun uudelleen ja tutkiaksesi esi-isiä ja jälkeläisiä yhdessä saumattomassa näkymässä sulavilla siirtymäanimaatioilla.

Asiakaspuolen tietosuoja

GEDCOM-tiedostot jäsennetään kokonaan selaimessa, joten sukututkimustiedot eivät koskaan kosketa palvelinpuolen tietokantaa tai ulkoista palvelua.

Vie ja tulosta

Vie sukupuita PDF-, PNG- tai SVG-muotoon ja tulosta koko sukupuu arkistokansioita, sukukokouksia tai tutkimuksen jakamista varten.

URL-pohjainen jakaminen

Luo pysyviä linkkejä, jotka lataavat GEDCOM-tiedoston suoraan verkko-osoitteesta, ihanteellinen sukupuiden upottamiseen henkilökohtaisille sivuille tai wiki-sivustoille.

Gramps ja WikiTree valmiina

Integroituu Grampsiin Interactive Family Tree -lisäosan kautta ja selaa WikiTree-profiileja natiivisti dynaamisen puunäkymänsä kautta.

Topola Genealogy Viewer – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

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Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

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