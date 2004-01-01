Asenna Password Pusher yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin palvelu salasanojen, tiedostojen ja linkkien jakamiseen itsestään tuhoutuvien URL-osoitteiden kautta, jotka vanhenevat katselukertojen tai ajan perusteella.
Password Pusher – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Password Pusher – mitä sillä voi rakentaa?
Password Pusher on avoimen lähdekoodin sovellus, joka korvaa vaarallisen tavan lähettää tunnistetietoja sähköpostitse tai viesteillä tekstimuodossa. Sen sijaan, että lähetät salaisuuden suoraan, luot kertakäyttöisen URL-osoitteen, joka toimittaa tiedon kerran ja poistaa sitten itsensä katselukertojen määrän, kuluneen ajan tai molempien perusteella. Salasanat, tiedostot, URL-osoitteet ja QR-koodit ovat kaikki tuettuja, ja jokainen lähetys voi vaatia lisäsalasanan ennen sen paljastamista.
Password Pusherin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen salaisuuden hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikään kolmannen osapuolen SaaS-palvelu ei lue, kirjaa tai säilytä jaettuja tunnistetietojasi, ja koko tarkastuspolku pysyy palvelimellasi tietojen rinnalla.
Password Pusher – tärkeimmät ominaisuudet
Itsetuhoutuvat linkit
Kertakäyttöiset URL-osoitteet vanhenevat määritetyn katselukertojen määrän tai aikarajan jälkeen, joten salaisuuksia ei voida lukea uudelleen tai vuotaa postilaatikoista.
Tunnuslauseen suojaus
Lisää erillinen tunnuslause linkin lisäksi, jotta siepattu URL-osoite yksinään ei riitä paljastamaan salaisuutta.
Tiedostot ja QR-koodit
Lähetä salasanat, tiedostot, URL-osoitteet ja QR-koodit saman auditoidun toimitusvirran kautta tyyppikohtaisilla vanhenemiskäytännöillä.
Kattava tarkastusloki
Seuraa luomista, hakua ja katsojan tunnistetta jokaiselle pushille, valinnaisilla tileillä ja kaksivaiheisella tunnistautumisella hallintapaneeliin.
Mukautettu brändäys
Brändää käyttöliittymä omalla otsikolla, tunnuslauseella, teemalla ja alatunnisteella sisäisiä tiimejä tai asiakkaille suunnattuja käyttöönottoja varten.
JSON API
Integroi salasanojen jakaminen skripteihin, CI-putkiin tai sisäisiin työkaluihin dokumentoidun JSON API v2:n kautta.
Password Pusher – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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