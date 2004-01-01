Password Pusher on avoimen lähdekoodin sovellus, joka korvaa vaarallisen tavan lähettää tunnistetietoja sähköpostitse tai viesteillä tekstimuodossa. Sen sijaan, että lähetät salaisuuden suoraan, luot kertakäyttöisen URL-osoitteen, joka toimittaa tiedon kerran ja poistaa sitten itsensä katselukertojen määrän, kuluneen ajan tai molempien perusteella. Salasanat, tiedostot, URL-osoitteet ja QR-koodit ovat kaikki tuettuja, ja jokainen lähetys voi vaatia lisäsalasanan ennen sen paljastamista.

Password Pusherin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen salaisuuden hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikään kolmannen osapuolen SaaS-palvelu ei lue, kirjaa tai säilytä jaettuja tunnistetietojasi, ja koko tarkastuspolku pysyy palvelimellasi tietojen rinnalla.