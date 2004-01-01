Whishper on avoimen lähdekoodin transkriptio- ja tekstitysohjelmisto, joka käyttää OpenAI Whisperiä paikallisesti tarkan puheentunnistuksen saavuttamiseksi lähettämättä ääntä millekään kolmannen osapuolen palvelulle. Lataa mediatiedostoja, liitä mikä tahansa yt-dlp:n tukema URL-osoite, ja Whishper hoitaa transkription, käännöksen ja tekstityksen muokkauksen yhdessä paikassa — kaikki tyylikkään verkkokäyttöliittymän kautta.

Whishperin itseisännöinti pitää arkaluonteiset tallenteet — haastattelut, kokoukset, luennot, asiakaspuhelut — kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Mukana toimitettu LibreTranslate-moottori lisää offline-konekäännöksen kymmenille kielille, ja integroitu tekstityseditori antaa sinun hienosäätää ajoitusta, jakaa segmenttejä ja viedä tiedostoja SRT-, VTT-, TXT- tai JSON-muotoon poistumatta selaimesta.