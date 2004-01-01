Asenna Whishper yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity äänen litterointi- ja tekstitysohjelmisto, joka suorittaa Whisperin, käännöksen ja muokkauksen kokonaan omalla palvelimellasi.
Whishper – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Whishper – mitä sillä voi rakentaa?
Whishper on avoimen lähdekoodin transkriptio- ja tekstitysohjelmisto, joka käyttää OpenAI Whisperiä paikallisesti tarkan puheentunnistuksen saavuttamiseksi lähettämättä ääntä millekään kolmannen osapuolen palvelulle. Lataa mediatiedostoja, liitä mikä tahansa yt-dlp:n tukema URL-osoite, ja Whishper hoitaa transkription, käännöksen ja tekstityksen muokkauksen yhdessä paikassa — kaikki tyylikkään verkkokäyttöliittymän kautta.
Whishperin itseisännöinti pitää arkaluonteiset tallenteet — haastattelut, kokoukset, luennot, asiakaspuhelut — kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Mukana toimitettu LibreTranslate-moottori lisää offline-konekäännöksen kymmenille kielille, ja integroitu tekstityseditori antaa sinun hienosäätää ajoitusta, jakaa segmenttejä ja viedä tiedostoja SRT-, VTT-, TXT- tai JSON-muotoon poistumatta selaimesta.
Whishper – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen Whisper-transkriptio
FasterWhisperin voimanlähteenä transkriboi ääntä ja videota omalla laitteistollasi ilman ulkoisia API-kutsuja tai minuuttikohtaisia maksuja.
URL- ja tiedostojen tuonti
Pudota tiedosto suoraan tai liitä mikä tahansa yt-dlp:n tukema URL-osoite — YouTube, podcastit, suorat linkit — ja Whishper hakee ja litteroi sen.
Offline-käännös
Mukana toimitettu LibreTranslate-moottori kääntää transkriptiot kymmenille kielille lähettämättä tekstiä kaupalliselle käännösrajapinnalle.
Sisäänrakennettu tekstityseditori
Muokkaa ajoitusta, jaa tai lisää segmenttejä ja seuraa CPS-varoituksia reaaliaikaisesti, kun soitin korostaa aktiivista riviä äänen toiston aikana.
Useita vientimuotoja
Lataa valmiit transkriptiot SRT-, VTT-, TXT- tai JSON-muodossa, tai kopioi raakateksti suoraan leikepöydällesi.
CPU- ja GPU-profiilit
Toimii suoraan tavallisilla suoritininstansseilla ja tukee NVIDIA GPU-kiihdytystä merkittävästi nopeampaan transkriptioon tehokkaalla laitteistolla.
Whishper – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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