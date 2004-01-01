Asenna FMD yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity, yksityisyyttä kunnioittava Etsi laitteeni -palvelin Android-puhelinten ja -tablettien paikantamiseen, soittoon ja etäpyyhkimiseen.
FMD (Find My Device) – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FMD (Find My Device) – mitä sillä voi rakentaa?
FMD (Find My Device) on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä vaihtoehto Googlen Find My Device -palvelulle. Se toimii yhdessä FMD Android -sovelluksen kanssa: puhelimesi ilmoittavat salatun sijaintinsa omalle palvelimellesi, jota käytät selkeän verkkokäyttöliittymän kautta kadonneen tai varastetun laitteen paikantamiseen, sen soittamiseen, kuvan ottamiseen, näytön lukitsemiseen tai etäpyyhkimisen käynnistämiseen. Jokainen komento reititetään oman palvelimesi kautta, joten kukaan kolmas osapuoli ei koskaan näe, missä laitteesi ovat.
Koska isännöit sitä itse omalla VPS-palvelimellasi, sijaintihistoriasi ja laitatietosi eivät koskaan poistu hallitsemastasi infrastruktuurista – Google-tiliä ei vaadita eikä toimittajalukitusta ole. Päästä päähän -salaus pitää tiedot lukukelvottomina jopa palvelimelle, mikä antaa sinulle kaupallisen laitteenseurantapalvelun varmuuden uhraamatta yksityisyyttä.
FMD (Find My Device) – tärkeimmät ominaisuudet
Paikanna kadonneet laitteet
Paikanna minkä tahansa rekisteröidyn puhelimen tai tabletin viimeisin ilmoitettu GPS-sijainti suoraan verkkokäyttöliittymästä, vaikka laite olisi tavoittamattomissa.
Etäkomennot
Käynnistä kovaääninen soitto, ota kuva, lukitse näyttö tai pyyhi tiedot etänä suojataksesi kadonneen tai varastetun laitteen.
Päästä päähän -salaus
Sijaintitiedot salataan laitteella ennen kuin ne saapuvat palvelimelle, joten kukaan — ei edes isäntä — ei voi lukea sijaintiasi.
Android-kumppanisovellus
Muodostaa parin avoimen lähdekoodin FMD Android -sovelluksen kanssa raportoidakseen sijainnin ja vastaanottaakseen komentoja riippumatta Google Play -palveluista.
Ei Google-tiliä
Korvaa Google Find My Device palvelulla, jota hallitset täysin, ilman pilvitiliä tai toimittajalukitusta.
FMD (Find My Device) – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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