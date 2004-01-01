FMD (Find My Device) on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä vaihtoehto Googlen Find My Device -palvelulle. Se toimii yhdessä FMD Android -sovelluksen kanssa: puhelimesi ilmoittavat salatun sijaintinsa omalle palvelimellesi, jota käytät selkeän verkkokäyttöliittymän kautta kadonneen tai varastetun laitteen paikantamiseen, sen soittamiseen, kuvan ottamiseen, näytön lukitsemiseen tai etäpyyhkimisen käynnistämiseen. Jokainen komento reititetään oman palvelimesi kautta, joten kukaan kolmas osapuoli ei koskaan näe, missä laitteesi ovat.

Koska isännöit sitä itse omalla VPS-palvelimellasi, sijaintihistoriasi ja laitatietosi eivät koskaan poistu hallitsemastasi infrastruktuurista – Google-tiliä ei vaadita eikä toimittajalukitusta ole. Päästä päähän -salaus pitää tiedot lukukelvottomina jopa palvelimelle, mikä antaa sinulle kaupallisen laitteenseurantapalvelun varmuuden uhraamatta yksityisyyttä.