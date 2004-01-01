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Valitse paketti
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1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

MetaTrader 5 – mitä sillä voi rakentaa?

MetaTrader 5 on maailman suosituin vähittäiskaupankäyntialusta valuuttakaupalle, osakkeille, futuureille, CFD:ille ja kryptovaluutoille – sitä käyttävät miljoonat kauppiaat ja sitä tukevat sadat välittäjät maailmanlaajuisesti. Tämä malli ajaa MetaTrader 5:n täyden Windows-version Wine-on-Linux-kontissa, joka on saatavilla KasmVNC:n kautta, joten voit käyttää sitä mistä tahansa selaimesta asentamatta työpöytäasiakasohjelmaa paikallisesti.

MT5:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa kauppiaille 24/7-verkkokaupankäyntiterminaalin, joka ajaa asiantuntijaneuvojia (EA) ja kopiointikaupankäyntitilauksia ilman, että työpöytätietokonetta tarvitsee pitää päällä. Selainpohjainen KasmVNC-käyttöliittymä antaa sinun kirjautua sisään mistä tahansa – työpöydältä, tabletilta tai puhelimesta – asentamatta omaa MT5-asiakasohjelmaa jokaiseen laitteeseen.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

MetaTrader 5 – tärkeimmät ominaisuudet

Aina päällä olevat EAt

Aja Expert Advisor -ohjelmia ja kopiointikaupankäyntitilauksia 24/7 pitämättä työpöytää päällä – VPS-palvelimesi hoitaa yön yli ja viikonlopun markkinatapahtumat automaattisesti.

Selainpääsy

Yhdistä MT5-päätteeseesi miltä tahansa laitteelta nykyaikaisella selaimella KasmVNC:n kautta — pöytäkone, tabletti tai puhelin — Windows-asennusta ei tarvita.

Yhdistä mikä tahansa välittäjä

Käytä mitä tahansa MetaTrader 5 -välittäjää — sadat tukevat MT5:tä, mukaan lukien IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM ja monet muut maailmanlaajuisesti.

Kaaviot ja indikaattorit

Täysi MT5-kaaviointi teknisillä indikaattoreilla, markkinasyvyydellä, usean aikavälin analyysillä ja mukautetuilla indikaattoriskripteillä MQL5:n kautta.

Algoritminen kaupankäynti

MQL5 IDE terminaalin sisällä asiantuntijaneuvojien, mukautettujen indikaattoreiden ja skriptien kirjoittamiseen — sekä valinnainen Python RPyC -integraatio ulkoista automaatiota varten.

Pysyvä kokoonpano

Terminalliprofiilisi, mallit, EA:t, indikaattorit ja tilin tunnistetiedot säilyvät konttien uudelleenkäynnistysten välillä erillisen konfiguraatiovolyymin kautta.

MetaTrader 5 – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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