Ota MetaTrader 5 käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Suorita MetaTrader 5 selaimessa KasmVNC:n kautta 24/7 valuutta- ja CFD-kaupankäyntiin ilman erillistä Windows-konetta.
MetaTrader 5 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
MetaTrader 5 – mitä sillä voi rakentaa?
MetaTrader 5 on maailman suosituin vähittäiskaupankäyntialusta valuuttakaupalle, osakkeille, futuureille, CFD:ille ja kryptovaluutoille – sitä käyttävät miljoonat kauppiaat ja sitä tukevat sadat välittäjät maailmanlaajuisesti. Tämä malli ajaa MetaTrader 5:n täyden Windows-version Wine-on-Linux-kontissa, joka on saatavilla KasmVNC:n kautta, joten voit käyttää sitä mistä tahansa selaimesta asentamatta työpöytäasiakasohjelmaa paikallisesti.
MT5:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa kauppiaille 24/7-verkkokaupankäyntiterminaalin, joka ajaa asiantuntijaneuvojia (EA) ja kopiointikaupankäyntitilauksia ilman, että työpöytätietokonetta tarvitsee pitää päällä. Selainpohjainen KasmVNC-käyttöliittymä antaa sinun kirjautua sisään mistä tahansa – työpöydältä, tabletilta tai puhelimesta – asentamatta omaa MT5-asiakasohjelmaa jokaiseen laitteeseen.
MetaTrader 5 – tärkeimmät ominaisuudet
Aina päällä olevat EAt
Aja Expert Advisor -ohjelmia ja kopiointikaupankäyntitilauksia 24/7 pitämättä työpöytää päällä – VPS-palvelimesi hoitaa yön yli ja viikonlopun markkinatapahtumat automaattisesti.
Selainpääsy
Yhdistä MT5-päätteeseesi miltä tahansa laitteelta nykyaikaisella selaimella KasmVNC:n kautta — pöytäkone, tabletti tai puhelin — Windows-asennusta ei tarvita.
Yhdistä mikä tahansa välittäjä
Käytä mitä tahansa MetaTrader 5 -välittäjää — sadat tukevat MT5:tä, mukaan lukien IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM ja monet muut maailmanlaajuisesti.
Kaaviot ja indikaattorit
Täysi MT5-kaaviointi teknisillä indikaattoreilla, markkinasyvyydellä, usean aikavälin analyysillä ja mukautetuilla indikaattoriskripteillä MQL5:n kautta.
Algoritminen kaupankäynti
MQL5 IDE terminaalin sisällä asiantuntijaneuvojien, mukautettujen indikaattoreiden ja skriptien kirjoittamiseen — sekä valinnainen Python RPyC -integraatio ulkoista automaatiota varten.
Pysyvä kokoonpano
Terminalliprofiilisi, mallit, EA:t, indikaattorit ja tilin tunnistetiedot säilyvät konttien uudelleenkäynnistysten välillä erillisen konfiguraatiovolyymin kautta.
MetaTrader 5 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
Tarkistetaan...
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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