Ota Jellyseerr käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Median pyyntöjen hallintatyökalu, jonka avulla käyttäjät voivat löytää ja pyytää elokuvia ja TV-ohjelmia Jellyfin-, Emby- ja Plex-palvelimille.
Jellyseerr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jellyseerr – mitä sillä voi rakentaa?
Jellyseerr on median pyyntö- ja hallintakäyttöliittymä itse isännöidyille mediapalvelimille, joka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille hiottu tapa löytää ja pyytää sisältöä ilman suoraa pääsyä Sonarriin tai Radarrin. Käyttäjät selaavat rikasta luetteloa, lähettävät pyyntöjä ja saavat ilmoituksia, kun sisältö tulee saataville — samalla kun järjestelmänvalvojat hyväksyvät pyyntöjä ja hallitsevat toteutusta selkeän hallintapaneelin kautta.
Jellyseerrin itse isännöinti mediapalvelimesi rinnalla pitää kaikki pyyntöhistoriat, käyttäjätilit ja integrointitunnukset omalla VPS:lläsi. Käyttäjät voivat selata ja pyytää sisältöä 24/7 mistä tahansa laitteesta, ja olemassa olevien Jellyfin-, Emby- tai Plex-tilien kertakirjautuminen tekee kokemuksesta saumattoman heti sisäänkirjautumisesta lähtien.
Jellyseerr – tärkeimmät ominaisuudet
Jellyfin SSO
Käyttäjät kirjautuvat sisään olemassa olevilla Jellyfin-, Emby- tai Plex-tunnuksillaan – erillistä tilin luomista ei tarvita olemassa oleville mediaserverin käyttäjillesi.
Sonarr- ja Radarr-integraatio
Hyväksytyt pyynnöt lähetetään suoraan Sonarrille tai Radarrille automaattista lataamista ja kirjastoon lisäämistä varten ilman järjestelmänvalvojan manuaalisia toimenpiteitä.
Pyynnön hyväksyntätyönkulku
Järjestelmänvalvojat tarkistavat odottavat pyynnöt keskitetystä hallintapaneelista ja hyväksyvät tai hylkäävät ne yhdellä napsautuksella ennen kuin toteutus alkaa.
Hienojakoiset käyttöoikeudet
Roolipohjainen pääsynhallinta käyttäjäkohtaisilla pyyntökiintiöillä ja rajoituksilla estää yksittäistä käyttäjää ylikuormittamasta latausjonoja.
Monikanavaiset ilmoitukset
Ilmoita käyttäjille Discordilla, Telegramilla, Slackilla, sähköpostilla, Pushoverilla ja webhookeilla, kun heidän pyytämänsä sisältö on katsottavissa.
Jellyseerr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.