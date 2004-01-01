Jellyseerr on median pyyntö- ja hallintakäyttöliittymä itse isännöidyille mediapalvelimille, joka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille hiottu tapa löytää ja pyytää sisältöä ilman suoraa pääsyä Sonarriin tai Radarrin. Käyttäjät selaavat rikasta luetteloa, lähettävät pyyntöjä ja saavat ilmoituksia, kun sisältö tulee saataville — samalla kun järjestelmänvalvojat hyväksyvät pyyntöjä ja hallitsevat toteutusta selkeän hallintapaneelin kautta.

Jellyseerrin itse isännöinti mediapalvelimesi rinnalla pitää kaikki pyyntöhistoriat, käyttäjätilit ja integrointitunnukset omalla VPS:lläsi. Käyttäjät voivat selata ja pyytää sisältöä 24/7 mistä tahansa laitteesta, ja olemassa olevien Jellyfin-, Emby- tai Plex-tilien kertakirjautuminen tekee kokemuksesta saumattoman heti sisäänkirjautumisesta lähtien.