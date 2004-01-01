EdgeDB on avoimen lähdekoodin tietokanta, joka uudistaa relaatioparadigman. Se on rakennettu PostgreSQL:n todistetun moottorin päälle, ja se esittelee rikkaan olio-relaatiotietomallin, skeeman perinnän ja EdgeQL:n – kyselykielen, joka on suunniteltu ilmaisukykyisemmäksi ja turvallisemmaksi kuin SQL. Kehittäjät hyötyvät laskennallisista ominaisuuksista, linkkiominaisuuksista ja sisäänrakennetuista migraatiotyökaluista, jotka poistavat manuaalisen skeemanhallinnan tarpeen.

EdgeDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan tietokannan konfiguraatiosta, resurssien allokoinnista ja datan sijainnista. Voit virittää PostgreSQL-asetuksia vastaamaan työkuormaasi, toteuttaa mukautettuja varmuuskopiointistrategioita ja integroida sen infrastruktuuriisi ilman hallittujen tietokantapalveluiden rajoituksia.