Asenna EdgeDB yhdellä napsautuksella.
Seuraavan sukupolven graafirelaatiotietokanta, joka on rakennettu PostgreSQL:n päälle modernilla kyselykielellä ja intuitiivisella tietomallilla.
EdgeDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EdgeDB – mitä sillä voi rakentaa?
EdgeDB on avoimen lähdekoodin tietokanta, joka uudistaa relaatioparadigman. Se on rakennettu PostgreSQL:n todistetun moottorin päälle, ja se esittelee rikkaan olio-relaatiotietomallin, skeeman perinnän ja EdgeQL:n – kyselykielen, joka on suunniteltu ilmaisukykyisemmäksi ja turvallisemmaksi kuin SQL. Kehittäjät hyötyvät laskennallisista ominaisuuksista, linkkiominaisuuksista ja sisäänrakennetuista migraatiotyökaluista, jotka poistavat manuaalisen skeemanhallinnan tarpeen.
EdgeDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan tietokannan konfiguraatiosta, resurssien allokoinnista ja datan sijainnista. Voit virittää PostgreSQL-asetuksia vastaamaan työkuormaasi, toteuttaa mukautettuja varmuuskopiointistrategioita ja integroida sen infrastruktuuriisi ilman hallittujen tietokantapalveluiden rajoituksia.
EdgeDB – tärkeimmät ominaisuudet
EdgeQL-kyselykieli
Moderni vaihtoehto SQL:lle intuitiivisella syntaksilla, yhdisteltävillä lausekkeilla ja tehokkaalla objektikaavion läpikäynnillä, joka eliminoi monimutkaiset moniliitoskyselyt.
Olio-relaatiomalli
Määritä skeemat käyttämällä objektityyppejä perinnöllisyyden ja laskettujen ominaisuuksien kanssa, mikä vähentää impedanssisovituksen puutetta sovelluskoodin ja tietokantakerroksen välillä.
Automaattiset siirrot
Luo ja käytä skeemamuutoksia automaattisesti skeemamäärityksistäsi, poistaen käsin kirjoitetut ALTER TABLE -skriptit ja migraatioiden ajautumisen.
Web-hallintakäyttöliittymä
Sisäänrakennettu selainpohjainen käyttöliittymä skeeman selaamiseen, interaktiivisiin kyselyihin ja tiedon visualisointiin ilman lisätyökalujen asentamista.
Tyyppiturvalliset asiakaskirjastot
Viralliset kyselyrakentajat TypeScriptille, Pythonille ja Golle luovat täysin tyyppiturvallista tietokannan pääsykoodia suoraan EdgeDB-skeemastasi.
EdgeDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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