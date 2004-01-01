Eclipse Mosquitto on MQTT-protokollan referenssitoteutus avoimena lähdekoodina, joka tukee versioita 5.0, 3.1.1 ja 3.1. MQTT:n minimaalinen binäärikuorma ja julkaise/tilaa-malli tekevät siitä vakiovalinnan IoT-anturiverkoille, kodin automaatiokeskittimille ja kaikille sovelluksille, joissa kaistanleveys ja akun kesto ovat tärkeitä. Mosquittoa käytetään tuotantoympäristöissä aina yksittäisistä Raspberry Pi -kotiasennuksista suuriin teollisiin IoT-käyttöönottoihin.

Tämä malli ottaa Mosquiton käyttöön oletuksena käytössä olevalla salasana-autentikoinnilla ja pysyvällä tallennustilalla viestidatalle ja konfiguraatiolle. Itseisännöinti antaa sinulle rajoittamattomat yhteydet ja viestit ilman laitekohtaisia maksuja, täyden hallinnan pääsynhallintalistoihin ja tasaisen matalan viiveen toimituksen, jota jaetut pilvivälittäjät eivät voi taata.