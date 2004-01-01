Asenna Eclipse Mosquitto yhdellä napsautuksella.
Kevyt avoimen lähdekoodin MQTT-välittäjä IoT-laitteiden, antureiden ja sovellusten yhdistämiseen julkaisu-tilaus-viestinnällä.
Eclipse Mosquitto – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Eclipse Mosquitto – mitä sillä voi rakentaa?
Eclipse Mosquitto on MQTT-protokollan referenssitoteutus avoimena lähdekoodina, joka tukee versioita 5.0, 3.1.1 ja 3.1. MQTT:n minimaalinen binäärikuorma ja julkaise/tilaa-malli tekevät siitä vakiovalinnan IoT-anturiverkoille, kodin automaatiokeskittimille ja kaikille sovelluksille, joissa kaistanleveys ja akun kesto ovat tärkeitä. Mosquittoa käytetään tuotantoympäristöissä aina yksittäisistä Raspberry Pi -kotiasennuksista suuriin teollisiin IoT-käyttöönottoihin.
Tämä malli ottaa Mosquiton käyttöön oletuksena käytössä olevalla salasana-autentikoinnilla ja pysyvällä tallennustilalla viestidatalle ja konfiguraatiolle. Itseisännöinti antaa sinulle rajoittamattomat yhteydet ja viestit ilman laitekohtaisia maksuja, täyden hallinnan pääsynhallintalistoihin ja tasaisen matalan viiveen toimituksen, jota jaetut pilvivälittäjät eivät voi taata.
Eclipse Mosquitto – tärkeimmät ominaisuudet
MQTT-protokollatuki
Tukee MQTT-versioita 5.0, 3.1.1 ja 3.1, mikä varmistaa yhteensopivuuden kaikkien IoT-laitteiden, kirjastojen ja asiakastyökalujen kanssa.
Salasanatodennus
Esikonfiguroitu salasanapohjainen todennus estää luvattomat yhteydet heti välittäjän käynnistyessä, eikä lisäasetuksia tarvita.
Viestin pysyvyys
Säilytetyt viestit ja QoS-toimitustakuut kestävät välittäjän uudelleenkäynnistykset, mikä varmistaa, että käyttökatkon jälkeen uudelleen yhdistävät laitteet saavat puuttuneet päivitykset.
Aihealueen pääsynhallinta
ACL-säännöt rajoittavat, mitkä asiakkaat voivat julkaista tai tilata tiettyjä aiheita, mahdollistaen hienojakoiset monivuokralaisen välittäjäkokoonpanot.
TLS-salaus
Natiivi TLS/SSL-tuki salaa kaikki asiakasyhteydet suojaten anturitiedot ja ohjauskomennot siirron aikana epäluotettavissa verkoissa.
Eclipse Mosquitto – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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