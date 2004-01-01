Asenna Lychee yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity valokuvienhallinta-alusta, jossa on albumien järjestely, jakamisen hallinta ja metatietoja hyödyntävä selaus, suunniteltu vakaville valokuvaajille.
Lychee – valitse sopiva VPS-paketti
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Lychee – mitä sillä voi rakentaa?
Lychee on viimeistelty avoimen lähdekoodin valokuvienhallintajärjestelmä, joka muuttaa minkä tahansa kuvakansion kauniisti esitellyksi verkkogalleriaksi. Se indeksoi EXIF- ja IPTC-metatiedot, luo responsiivisia pikkukuvia, järjestää valokuvat sisäkkäisiin albumeihin ja tarjoaa julkisen, salasanasuojatun ja yksityisen jakamisen yksittäisille albumeille tai yksittäisille valokuville – kaikki puhtaan, mobiiliystävällisen verkkokäyttöliittymän tukemana.
Lycheen itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, sijaintitiedot ja katseluhistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kolmannen osapuolen valokuva-alustalle. Sovellus tukee MySQL:ää, MariaDB:tä, PostgreSQL:ää tai SQLiteä taustajärjestelminä ja integroituu saumattomasti objektitallennustilan, LDAP:n ja OAuth-palveluntarjoajien kanssa – tehden siitä yhtä sopivan henkilökohtaiseen valokuva-arkistoon tai pienen tiimin jaettuun kirjastoon.
Lychee – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäkkäinen albumihierarkia
Järjestä valokuvia albumeihin ja aliaalbumeihin vedä ja pudota -uudelleenjärjestelyllä, kansikuvan valinnalla ja albumikohtaisilla jakamisasetuksilla.
EXIF- ja IPTC-metatiedot
Kameran, objektiivin, valotuksen, GPS- ja IPTC-tunnisteiden automaattinen poiminta, jotta albumeja voi hakea ja suodattaa kamerarungon, polttovälin tai sijainnin perusteella.
Hienojakoiset jakamisen hallintatoiminnot
Tee albumeista julkisia, salasanasuojattuja tai vain kutsutuille tarkoitettuja, ja luo jakolinkkejä albumikohtaisesti tai kuvakohtaisesti paljastamatta muuta kirjastoasi.
RAW- ja HEIC-tuki
Natiivi tuki RAW- ja HEIC-muodoille JPEG-, PNG- ja videotiedostojen rinnalla — Lychee transkoodaa verkkoa varten säilyttäen alkuperäisen tiedoston.
OAuth- ja LDAP-kirjautuminen
Yhdistä olemassa oleviin identiteettipalveluihin, mukaan lukien Google, GitHub ja mikä tahansa LDAP-hakemisto, jotta osallistujat voivat kirjautua sisään jo olemassa olevilla tunnuksillaan.
Objektitallennuksen taustaosa
Tallenna valokuvat valinnaisesti S3-yhteensopivaan objektitallennustilaan skaalataksesi kirjastoasi paikallisen levyn ulkopuolelle säilyttäen samalla saman käyttökokemuksen.
Lychee – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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