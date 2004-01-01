Lychee on viimeistelty avoimen lähdekoodin valokuvienhallintajärjestelmä, joka muuttaa minkä tahansa kuvakansion kauniisti esitellyksi verkkogalleriaksi. Se indeksoi EXIF- ja IPTC-metatiedot, luo responsiivisia pikkukuvia, järjestää valokuvat sisäkkäisiin albumeihin ja tarjoaa julkisen, salasanasuojatun ja yksityisen jakamisen yksittäisille albumeille tai yksittäisille valokuville – kaikki puhtaan, mobiiliystävällisen verkkokäyttöliittymän tukemana.

Lycheen itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, sijaintitiedot ja katseluhistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kolmannen osapuolen valokuva-alustalle. Sovellus tukee MySQL:ää, MariaDB:tä, PostgreSQL:ää tai SQLiteä taustajärjestelminä ja integroituu saumattomasti objektitallennustilan, LDAP:n ja OAuth-palveluntarjoajien kanssa – tehden siitä yhtä sopivan henkilökohtaiseen valokuva-arkistoon tai pienen tiimin jaettuun kirjastoon.