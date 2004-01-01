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Itseisännöity valokuvienhallinta-alusta, jossa on albumien järjestely, jakamisen hallinta ja metatietoja hyödyntävä selaus, suunniteltu vakaville valokuvaajille.

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AI:n hallinnoima VPS
7,79/kk
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8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Lychee – mitä sillä voi rakentaa?

Lychee on viimeistelty avoimen lähdekoodin valokuvienhallintajärjestelmä, joka muuttaa minkä tahansa kuvakansion kauniisti esitellyksi verkkogalleriaksi. Se indeksoi EXIF- ja IPTC-metatiedot, luo responsiivisia pikkukuvia, järjestää valokuvat sisäkkäisiin albumeihin ja tarjoaa julkisen, salasanasuojatun ja yksityisen jakamisen yksittäisille albumeille tai yksittäisille valokuville – kaikki puhtaan, mobiiliystävällisen verkkokäyttöliittymän tukemana.

Lycheen itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, sijaintitiedot ja katseluhistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kolmannen osapuolen valokuva-alustalle. Sovellus tukee MySQL:ää, MariaDB:tä, PostgreSQL:ää tai SQLiteä taustajärjestelminä ja integroituu saumattomasti objektitallennustilan, LDAP:n ja OAuth-palveluntarjoajien kanssa – tehden siitä yhtä sopivan henkilökohtaiseen valokuva-arkistoon tai pienen tiimin jaettuun kirjastoon.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Lychee – tärkeimmät ominaisuudet

Sisäkkäinen albumihierarkia

Järjestä valokuvia albumeihin ja aliaalbumeihin vedä ja pudota -uudelleenjärjestelyllä, kansikuvan valinnalla ja albumikohtaisilla jakamisasetuksilla.

EXIF- ja IPTC-metatiedot

Kameran, objektiivin, valotuksen, GPS- ja IPTC-tunnisteiden automaattinen poiminta, jotta albumeja voi hakea ja suodattaa kamerarungon, polttovälin tai sijainnin perusteella.

Hienojakoiset jakamisen hallintatoiminnot

Tee albumeista julkisia, salasanasuojattuja tai vain kutsutuille tarkoitettuja, ja luo jakolinkkejä albumikohtaisesti tai kuvakohtaisesti paljastamatta muuta kirjastoasi.

RAW- ja HEIC-tuki

Natiivi tuki RAW- ja HEIC-muodoille JPEG-, PNG- ja videotiedostojen rinnalla — Lychee transkoodaa verkkoa varten säilyttäen alkuperäisen tiedoston.

OAuth- ja LDAP-kirjautuminen

Yhdistä olemassa oleviin identiteettipalveluihin, mukaan lukien Google, GitHub ja mikä tahansa LDAP-hakemisto, jotta osallistujat voivat kirjautua sisään jo olemassa olevilla tunnuksillaan.

Objektitallennuksen taustaosa

Tallenna valokuvat valinnaisesti S3-yhteensopivaan objektitallennustilaan skaalataksesi kirjastoasi paikallisen levyn ulkopuolelle säilyttäen samalla saman käyttökokemuksen.

Lychee – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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