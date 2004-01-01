Ota PeerTube käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Federoidun vertaisverkon videoalusta videoiden julkaisemiseen ja jakamiseen riippumatta YouTubesta tai keskitetystä infrastruktuurista.
PeerTube – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PeerTube – mitä sillä voi rakentaa?
PeerTube on ilmainen, avoimen lähdekoodin, federoitu videopalvelualusta, joka on rakennettu itsehallinnolliseksi vaihtoehdoksi YouTubelle ja Vimeolle. Jokainen PeerTube-instanssi on itsenäinen, mutta ne ovat yhteydessä toisiinsa ActivityPub-protokollan kautta, joten katsojasi voivat seurata kanavia miltä tahansa muulta PeerTube-palvelimelta, sillä jokainen video, kommentti ja tilaus sijaitsee hallitsemassasi infrastruktuurissa.
WebRTC-vertaisvirtaus antaa katsojien jakaa kaistanleveyttä keskenään, jotta yksittäinen suosittu video ei kaada palvelintasi liikennepiikkien aikana. Mukana tulevat PostgreSQL, Redis ja transkoodausputki pyörivät kokonaan VPS:lläsi, antaen sisällöntuottajille ja yhteisöille täyden omistusoikeuden sisältöönsä, yleisöönsä ja moderointikäytäntöihinsä — ei algoritmista syötettä, ei demonetisointia, ei mainostajavälittäjiä.
PeerTube – tärkeimmät ominaisuudet
Federoitu ActivityPubin kautta
Katselijat mistä tahansa PeerTube-, Mastodon- tai muusta ActivityPub-instanssista voivat seurata kanavaasi, kommentoida ja jakaa videoita Fediversessä.
Vertaisverkkovirtaus
Selaimella toimiva WebRTC vähentää palvelimen kaistanleveyttä antamalla katsojien jakaa videopaloja, jotta viraalinen lataus ei kaada VPS-palvelintasi.
Sisäänrakennettu transkoodaus
Automaattinen transkoodaus luo useita laatutasoja jokaiselle lataukselle — 240p:stä 4K:hon — ilman ulkoisia transkoodauspalveluita.
Suoratoisto ja RTMP
Striimaa suorana OBS:stä tai mistä tahansa RTMP-yhteensopivasta enkooderista suoraan PeerTube-kanavallesi tallennus- ja uusintatoistomahdollisuudella.
Kanavien ja soittolistojen hallinta
Järjestä videot kanaviin, soittolistoihin ja sarjoihin mukautetuilla pikkukuvilla, kuvauksilla ja käyttöoikeuksilla yhteistyökumppaneille.
Avoin API ja upotukset
Upota videoita minne tahansa yhdellä rivillä olevalla iframe-kehyksellä ja integroi ulkoisiin työkaluihin täysin dokumentoidun REST API:n kautta.
PeerTube – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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