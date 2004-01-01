PeerTube on ilmainen, avoimen lähdekoodin, federoitu videopalvelualusta, joka on rakennettu itsehallinnolliseksi vaihtoehdoksi YouTubelle ja Vimeolle. Jokainen PeerTube-instanssi on itsenäinen, mutta ne ovat yhteydessä toisiinsa ActivityPub-protokollan kautta, joten katsojasi voivat seurata kanavia miltä tahansa muulta PeerTube-palvelimelta, sillä jokainen video, kommentti ja tilaus sijaitsee hallitsemassasi infrastruktuurissa.

WebRTC-vertaisvirtaus antaa katsojien jakaa kaistanleveyttä keskenään, jotta yksittäinen suosittu video ei kaada palvelintasi liikennepiikkien aikana. Mukana tulevat PostgreSQL, Redis ja transkoodausputki pyörivät kokonaan VPS:lläsi, antaen sisällöntuottajille ja yhteisöille täyden omistusoikeuden sisältöönsä, yleisöönsä ja moderointikäytäntöihinsä — ei algoritmista syötettä, ei demonetisointia, ei mainostajavälittäjiä.