Reiverr on avoimen lähdekoodin käyttöliittymä, joka yhdistää median löytämisen, pyytämisen ja toiston yhdeksi TV-ystävälliseksi käyttöliittymäksi. Sen sijaan, että käyttäjät hyppisivät Jellyfinin, TMDB:n, Sonarrin ja Radarrin välillä, he voivat selata trendaavia nimikkeitä, saada henkilökohtaisia suosituksia, pyytää puuttuvaa sisältöä ja suoratoistaa jo kirjastossaan olevaa sisältöä – kaikki yhdestä sovelluksesta, joka on optimoitu kaukosäätimille ja 10 jalan käyttöliittymille.

Reiverrin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki yhdistetyt API-avaimet, katseluhistorian ja pyyntölokit hallinnassasi. Lisäosapohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa uusien suoratoistolähteiden lisäämisen muuttamatta ydintä, ja sama taustaohjelma voi pyörittää sekä verkkosovellusta että natiivirakennelmaa Samsung Tizen -älytelevisioissa.