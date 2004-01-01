Asenna Reiverr yhden napsautuksen asennuksella.
Yhtenäinen TV-ystävällinen käyttöliittymä Jellyfinille, TMDB:lle, Sonarrille ja Radarrille, joka korvaa Overseerr-tyylisen sisällön löytämisen.
Reiverr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Reiverr – mitä sillä voi rakentaa?
Reiverr on avoimen lähdekoodin käyttöliittymä, joka yhdistää median löytämisen, pyytämisen ja toiston yhdeksi TV-ystävälliseksi käyttöliittymäksi. Sen sijaan, että käyttäjät hyppisivät Jellyfinin, TMDB:n, Sonarrin ja Radarrin välillä, he voivat selata trendaavia nimikkeitä, saada henkilökohtaisia suosituksia, pyytää puuttuvaa sisältöä ja suoratoistaa jo kirjastossaan olevaa sisältöä – kaikki yhdestä sovelluksesta, joka on optimoitu kaukosäätimille ja 10 jalan käyttöliittymille.
Reiverrin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki yhdistetyt API-avaimet, katseluhistorian ja pyyntölokit hallinnassasi. Lisäosapohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa uusien suoratoistolähteiden lisäämisen muuttamatta ydintä, ja sama taustaohjelma voi pyörittää sekä verkkosovellusta että natiivirakennelmaa Samsung Tizen -älytelevisioissa.
Reiverr – tärkeimmät ominaisuudet
TMDB Löytö
Selaa trendaavia elokuvia ja sarjoja, henkilökohtaisia suosituksia, näyttelijöitä, arvioita ja trailereita The Movie Databasen tarjoamana.
Jellyfin-toisto
Suoratoista sisältöä, joka on jo Jellyfin-kirjastossasi, suoraan Reiverrin sisällä vaihtamatta sovelluksia tai istuntoja.
Sonarr- ja Radarr-pyynnöt
Lähetä puuttuvat nimikkeet suoraan Sonarriin tai Radariin automaattista latausta ja kirjastoon tuontia varten avaamatta kumpaakaan UI:ta.
TV-painotteinen käyttöliittymä
Etäkäyttöön soveltuva navigointi, suuri typografia ja kohdistuksen korostus on suunniteltu alusta alkaen älytelevisioita ja digisovittimia varten.
Liitännäisarkkitehtuuri
Pudota lisää toisto- tai lähde-laajennuksia asennettuun laajennuskansioon laajentaaksesi Reiverriä rakentamatta kuvaa uudelleen.
Tizen Smart TV -koontiversio
Yhdistä isännöity taustaohjelma viralliseen Tizen-koontiversioon asentaaksesi Reiverrin natiivisovelluksena Samsungin älytelevisioihin.
Reiverr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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