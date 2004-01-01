Ota CryptPad käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Päästä päähän salattu yhteistyötoimisto-ohjelmisto, jossa palvelin ei koskaan näe asiakirjojesi sisältöä.
CryptPad – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CryptPad – mitä sillä voi rakentaa?
CryptPad on avoimen lähdekoodin, päästä päähän salattu yhteistyötoimisto-ohjelmisto. Toisin kuin pilvieditorit, jotka tallentavat asiakirjat selväkielisinä palvelimelle, CryptPad salaa kaiken selaimessa ennen kuin se saavuttaa palvelimen – mikä tarkoittaa, että isännällä ei ole koskaan pääsyä siihen, mitä käyttäjät kirjoittavat, piirtävät tai luovat. Tämä nollatietoarkkitehtuuri tekee siitä sopivan tiimeille, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja, organisaatioille, jotka noudattavat tiukkoja tietosuoja-asetuksia, tai kenelle tahansa, joka haluaa reaaliaikaista yhteistyötä luottamatta palveluntarjoajaan sisällöllään.
CryptPadin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan tiimisi asiakirjoista, käyttäjätiedoista ja tallennustilasta – ilman käyttörajoituksia, tilausmaksuja ja ulkoista pilviriippuvuutta.
CryptPad – tärkeimmät ominaisuudet
Nollatietoinen salaus
Kaikki asiakirjojen sisältö salataan selaimessa ennen kuin se saavuttaa palvelimen, joten isäntä – sinä mukaan lukien – ei voi koskaan lukea tallennettuja asiakirjoja.
Täysi toimistopaketti
Luo ja tee yhteistyötä rikastekstiasiakirjojen, laskentataulukoiden, esitysten, kooditiedostojen, Kanban-taulujen, valkotaulujen ja lomakkeiden parissa — kaikki reaaliaikaisesti.
Vierasyhteistyö
Jaa mikä tahansa asiakirja linkin kautta, ja yhteistyökumppanit voivat muokata sitä rekisteröimättä tiliä, samalla kun täysi päästä päähän -salaus säilyy koko ajan.
Tiimiasemat
Järjestä asiakirjat jaettuihin tiimiasemiin kansiorakenteiden ja yksityiskohtaisten käyttöoikeuksien avulla eri jäsenille tai ryhmille.
Ei selväkielistä palvelintallennusta
Vaikka palvelin vaarantuisi, tallennettu data pysyy salattuna salakirjoituksena, jota ei voi lukea ilman vain asiakkaiden hallussa olevia salausavaimia.
CryptPad – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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