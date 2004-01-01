CryptPad on avoimen lähdekoodin, päästä päähän salattu yhteistyötoimisto-ohjelmisto. Toisin kuin pilvieditorit, jotka tallentavat asiakirjat selväkielisinä palvelimelle, CryptPad salaa kaiken selaimessa ennen kuin se saavuttaa palvelimen – mikä tarkoittaa, että isännällä ei ole koskaan pääsyä siihen, mitä käyttäjät kirjoittavat, piirtävät tai luovat. Tämä nollatietoarkkitehtuuri tekee siitä sopivan tiimeille, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja, organisaatioille, jotka noudattavat tiukkoja tietosuoja-asetuksia, tai kenelle tahansa, joka haluaa reaaliaikaista yhteistyötä luottamatta palveluntarjoajaan sisällöllään.

CryptPadin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan tiimisi asiakirjoista, käyttäjätiedoista ja tallennustilasta – ilman käyttörajoituksia, tilausmaksuja ja ulkoista pilviriippuvuutta.