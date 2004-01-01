Mylar3 on aktiivisesti ylläpidetty Mylar-projektin Python 3 -haarukka – automaattinen sarjakuvien lataaja ja kirjastonhallintaohjelma, joka seuraa sarjoja, jonottaa uusia numeroita niiden ilmestyessä, siirtää lataukset olemassa olevalle asiakasohjelmallesi ja jälkikäsittelee tuloksena olevat CBR/CBZ-tiedostot siistiksi kirjastoksi. Se kommunikoi SABnzbd:n, NZBGetin ja laajan valikoiman torrent-asiakasohjelmien, kuten qBittorrentin, Transmissionin, Delugen ja rTorrentin, kanssa.

Mylar3:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukulistasi, katselujonosi ja latausasiakasohjelman tunnuksesi omassa infrastruktuurissasi SaaS-palvelun sijaan. Yhdistettynä sarjakuvalukijaan, kuten Komgaan tai Kavitaan, käyttöönotosta tulee henkilökohtainen Plex-tyylinen pino sarjakuville – joka hakee automaattisesti uusia numeroita kirjastoon, jota mobiili- ja työpöytälukijat voivat käyttää mistä tahansa.