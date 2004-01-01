Asenna Mylar3 yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity sarjakuvien lataus- ja kirjastonhallintaohjelma, joka automatisoi uusien numeroiden seurannan NZB- ja torrent-lähteistä.
Mylar3 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mylar3 – mitä sillä voi rakentaa?
Mylar3 on aktiivisesti ylläpidetty Mylar-projektin Python 3 -haarukka – automaattinen sarjakuvien lataaja ja kirjastonhallintaohjelma, joka seuraa sarjoja, jonottaa uusia numeroita niiden ilmestyessä, siirtää lataukset olemassa olevalle asiakasohjelmallesi ja jälkikäsittelee tuloksena olevat CBR/CBZ-tiedostot siistiksi kirjastoksi. Se kommunikoi SABnzbd:n, NZBGetin ja laajan valikoiman torrent-asiakasohjelmien, kuten qBittorrentin, Transmissionin, Delugen ja rTorrentin, kanssa.
Mylar3:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukulistasi, katselujonosi ja latausasiakasohjelman tunnuksesi omassa infrastruktuurissasi SaaS-palvelun sijaan. Yhdistettynä sarjakuvalukijaan, kuten Komgaan tai Kavitaan, käyttöönotosta tulee henkilökohtainen Plex-tyylinen pino sarjakuville – joka hakee automaattisesti uusia numeroita kirjastoon, jota mobiili- ja työpöytälukijat voivat käyttää mistä tahansa.
Mylar3 – tärkeimmät ominaisuudet
Sarjojen katselulistat
Seuraa käynnissä olevia sarjoja, yksittäisiä numeroita, tarinakaaria ja yksittäisiä julkaisuja, jotta uudet julkaisut jonotetaan automaattisesti heti kun ne ovat saatavilla.
NZB- ja torrent-asiakasohjelmat
Siirrä lataukset SABnzbd-, NZBGet-, qBittorrent-, Transmission-, Deluge-, rTorrent- ja muille asiakasohjelmille niiden standardirajapintojen kautta.
Indeksoijaintegraatiot
Etsi Newznab/Torznab-indeksoijista, julkisista DDL-palveluntarjoajista ja konfiguroitavista RSS-syötteistä löytääksesi jokaisen seurattavan kohteen.
Kirjaston jälkikäsittely
Nimeää uudelleen, siirtää ja tunnistaa ladatut tiedostot siistiin kansiorakenteeseen (CBR/CBZ), joka sopii Komgalle, Kavitalle, ComicRackille ja muille.
ComicVine-metatiedot
Hakee kansikuvia, numerointia ja julkaisijan metatietoja ComicVinesta, jotta kirjasto pysyy johdonmukaisena ja hyvin merkittynä.
Tausta-ajastin
Suorittaa jatkuvia, aikataulutettuja tarkistuksia uusien ongelmien, puuttuvan täytön ja uudelleennimeämistehtävien varalta, jotta kirjasto päivittyy ilman manuaalista puuttumista.
Mylar3 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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