Jopa 69 % alennus Open Source POS tuotteelle

Asenna avoimen lähdekoodin POS yhdellä klikkauksella.

Verkkopohjainen kassajärjestelmä vähittäiskaupoille, jossa on varastonhallinta, asiakashallinta ja myyntiraportointi.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna avoimen lähdekoodin POS yhdellä klikkauksella.

Open Source POS – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Open Source POS – mitä sillä voi rakentaa?

Avoimen lähdekoodin POS on PHP-pohjainen verkkopohjainen myyntipistejärjestelmä, joka on rakennettu pienille vähittäiskaupoille, kahviloille ja palveluyrityksille, jotka tarvitsevat täysin varustellun kassajärjestelmän ilman päätelaittekohtaisia SaaS-maksuja. Selainpohjainen käyttöliittymä toimii millä tahansa tabletilla, kannettavalla tietokoneella tai kassakoneella, joten sama taustaohjelmisto hoitaa kassatoiminnot, varastopäivitykset ja raportoinnin mistä tahansa paikallisverkon laitteesta.

Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, myyntihistorian ja hintatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — ilman kuukausimaksua, ilman transaktioprosenttia ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu MariaDB-tietokanta varataan automaattisesti ja säilytetään nimetyissä volyymeissä turvallisia päivityksiä varten.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Open Source POS – tärkeimmät ominaisuudet

Vähittäiskaupan kassa

Käsittele myyntejä, palautuksia ja varauksia viivakoodin skannauksella, tuotehauilla ja mukautettavilla kuiteilla, jotka tulostetaan tavallisille lämpötulostimille.

Varaston seuranta

Seuraa varastotasoja, aseta tilauskynnykset ja hallitse toimittajia useissa tuotekategorioissa automaattisilla säädöillä jokaisen myynnin yhteydessä.

Asiakashallinta

Ylläpidä asiakastietokantaa ostohistorialla, kanta-asiakaspisteillä, myymälähyvityssaldoilla ja asiakaskohtaisilla hintatasoilla.

Myyntiraportointi

Luo yksityiskohtaisia raportteja myynnistä, veroista, maksuista, voitoista ja alennuksista määritettävien päivämääräalueiden ja työntekijäsuodattimien perusteella.

Työntekijätilit

Luo yksittäiset työntekijän kirjautumistunnukset roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla erottaaksesi kassanhoitajan, esimiehen ja raportoinnin käyttöoikeudet jaetulla päätelaitteella.

Monivaluuttaverot

Määritä useita verokantoja, valuuttoja ja maksutapoja vastaamaan paikallisia vähittäiskaupan sääntöjä ja asiakkaiden maksuasetuksia.

Open Source POS – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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