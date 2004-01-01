Asenna avoimen lähdekoodin POS yhdellä klikkauksella.
Verkkopohjainen kassajärjestelmä vähittäiskaupoille, jossa on varastonhallinta, asiakashallinta ja myyntiraportointi.
Open Source POS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Source POS – mitä sillä voi rakentaa?
Avoimen lähdekoodin POS on PHP-pohjainen verkkopohjainen myyntipistejärjestelmä, joka on rakennettu pienille vähittäiskaupoille, kahviloille ja palveluyrityksille, jotka tarvitsevat täysin varustellun kassajärjestelmän ilman päätelaittekohtaisia SaaS-maksuja. Selainpohjainen käyttöliittymä toimii millä tahansa tabletilla, kannettavalla tietokoneella tai kassakoneella, joten sama taustaohjelmisto hoitaa kassatoiminnot, varastopäivitykset ja raportoinnin mistä tahansa paikallisverkon laitteesta.
Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, myyntihistorian ja hintatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — ilman kuukausimaksua, ilman transaktioprosenttia ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu MariaDB-tietokanta varataan automaattisesti ja säilytetään nimetyissä volyymeissä turvallisia päivityksiä varten.
Open Source POS – tärkeimmät ominaisuudet
Vähittäiskaupan kassa
Käsittele myyntejä, palautuksia ja varauksia viivakoodin skannauksella, tuotehauilla ja mukautettavilla kuiteilla, jotka tulostetaan tavallisille lämpötulostimille.
Varaston seuranta
Seuraa varastotasoja, aseta tilauskynnykset ja hallitse toimittajia useissa tuotekategorioissa automaattisilla säädöillä jokaisen myynnin yhteydessä.
Asiakashallinta
Ylläpidä asiakastietokantaa ostohistorialla, kanta-asiakaspisteillä, myymälähyvityssaldoilla ja asiakaskohtaisilla hintatasoilla.
Myyntiraportointi
Luo yksityiskohtaisia raportteja myynnistä, veroista, maksuista, voitoista ja alennuksista määritettävien päivämääräalueiden ja työntekijäsuodattimien perusteella.
Työntekijätilit
Luo yksittäiset työntekijän kirjautumistunnukset roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla erottaaksesi kassanhoitajan, esimiehen ja raportoinnin käyttöoikeudet jaetulla päätelaitteella.
Monivaluuttaverot
Määritä useita verokantoja, valuuttoja ja maksutapoja vastaamaan paikallisia vähittäiskaupan sääntöjä ja asiakkaiden maksuasetuksia.
Open Source POS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
AureusERP
Avoimen lähdekoodin ERP-alusta, joka kattaa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, varastonhallinnan, myynnin ja asiakkuudenhallinnan