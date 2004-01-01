Avoimen lähdekoodin POS on PHP-pohjainen verkkopohjainen myyntipistejärjestelmä, joka on rakennettu pienille vähittäiskaupoille, kahviloille ja palveluyrityksille, jotka tarvitsevat täysin varustellun kassajärjestelmän ilman päätelaittekohtaisia SaaS-maksuja. Selainpohjainen käyttöliittymä toimii millä tahansa tabletilla, kannettavalla tietokoneella tai kassakoneella, joten sama taustaohjelmisto hoitaa kassatoiminnot, varastopäivitykset ja raportoinnin mistä tahansa paikallisverkon laitteesta.

Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, myyntihistorian ja hintatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — ilman kuukausimaksua, ilman transaktioprosenttia ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu MariaDB-tietokanta varataan automaattisesti ja säilytetään nimetyissä volyymeissä turvallisia päivityksiä varten.