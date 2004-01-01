SoulSync on älykäs musiikinhallinta-alusta, joka yhdistää suoratoistotilisi – Spotify, Tidal, Qobuz ja Deezer – itse isännöityyn musiikkikirjastoosi. Se peilaa automaattisesti soittolistoja, seuraa artisteja uusien julkaisujen varalta, rikastuttaa metatietoja kymmenen rinnakkaisen taustaprosessin avulla ja järjestää ladatut tiedostot haluamiesi nimeämiskäytäntöjen mukaisesti.

Toisin kuin passiiviset mediapalvelimet, SoulSync hallinnoi kokoelmaasi aktiivisesti: se luo henkilökohtaisia löytösoittolistoja, synkronoi kuunteluhistorian ja integroituu Plexin, Jellyfinin tai Navidromen kanssa pitääkseen paikallisen kirjastosi ajan tasalla suoratoistomakujesi kanssa. Itseisännöinti pitää kuuntelutietosi yksityisinä ja kokoelmasi täysin hallinnassasi.