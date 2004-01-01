Asenna SoulSync yhdellä napsautuksella.
Automatisoitu musiikin löytämisen ja kokoelmanhallinnan alusta, joka yhdistää suoratoistopalvelut itse ylläpidettyyn kirjastoosi.
SoulSync – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SoulSync – mitä sillä voi rakentaa?
SoulSync on älykäs musiikinhallinta-alusta, joka yhdistää suoratoistotilisi – Spotify, Tidal, Qobuz ja Deezer – itse isännöityyn musiikkikirjastoosi. Se peilaa automaattisesti soittolistoja, seuraa artisteja uusien julkaisujen varalta, rikastuttaa metatietoja kymmenen rinnakkaisen taustaprosessin avulla ja järjestää ladatut tiedostot haluamiesi nimeämiskäytäntöjen mukaisesti.
Toisin kuin passiiviset mediapalvelimet, SoulSync hallinnoi kokoelmaasi aktiivisesti: se luo henkilökohtaisia löytösoittolistoja, synkronoi kuunteluhistorian ja integroituu Plexin, Jellyfinin tai Navidromen kanssa pitääkseen paikallisen kirjastosi ajan tasalla suoratoistomakujesi kanssa. Itseisännöinti pitää kuuntelutietosi yksityisinä ja kokoelmasi täysin hallinnassasi.
SoulSync – tärkeimmät ominaisuudet
Suoratoistopalvelun synkronointi
Peilaa soittolistoja Spotifysta, Tidalista, Qobuzista ja Deezeristä suoraan paikalliseen musiikkikirjastoosi automaattisilla päivityksillä.
Artistijulkaisujen seuranta
Seuraa suosikkiartisteja ja lataa uudet julkaisut automaattisesti heti kun ne ilmestyvät yhdistetyillä suoratoistoalustoilla.
Metatietojen rikastaminen
Kymmenen rinnakkaista taustatyöntekijää hakevat kansikuvia, sanoituksia ja tunnisteita MusicBrainzista, Spotifysta, Geniusista ja LRClibistä pitääkseen kokoelmasi hyvin järjestettynä.
Mediapalvelimen integrointi
Yhdistä Plexiin, Jellyfiniin tai Navidromeen, jotta paikallinen kirjastosi pysyy synkronoituna suoratoistohistoriasi ja soittolistojesi kanssa.
Löytösoittolistat
Luo henkilökohtaisia soittolistoja — Release Radar, Discovery Weekly sekä vuosikymmen- tai genremiksauksia — kuuntelutottumustesi perusteella.
SoulSync – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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