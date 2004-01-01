Jopa 69 % alennus TubeArchivist tuotteelle

Asenna TubeArchivist yhdellä napsautuksella.

Itse isännöity YouTube-arkistoija, joka lataa, indeksoi ja suoratoistaa videokokoelmasi omalta palvelimeltasi.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,99/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna TubeArchivist yhdellä napsautuksella.

TubeArchivist – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

TubeArchivist – mitä sillä voi rakentaa?

TubeArchivist on itse isännöity YouTuben arkistointialusta, joka antaa videokokoelmasi hallintaasi. Se tilaa kanavia, lataa videoita automaattisesti yt-dlp:n kautta ja indeksoi kaiken Elasticsearchilla, jotta voit hakea nimikkeiden, kuvausten, tekstitysten ja kommenttien perusteella. Videot toistetaan sisäänrakennetun verkkosoittimen kautta, jossa on katseluhistoria ja edistymisen seuranta – YouTube-tiliä tai internetyhteyttä ei tarvita latauksen jälkeen.

Toisin kuin kertaluonteiset lataustyökalut, TubeArchivist toimii jatkuvasti taustalla. Se säilyttää metatiedot, pikkukuvat, tekstitykset ja kommentit jokaisen videotiedoston rinnalla, ja integroituu Jellyfinin ja Plexin kanssa mediaserverin käyttäjille, jotka haluavat arkistonsa muun sisällön rinnalle.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

TubeArchivist – tärkeimmät ominaisuudet

Kanavatilaukset

Tilaa YouTube-kanavia ja lataa uudet julkaisut automaattisesti aikataulun mukaisesti, pitäen arkistosi ajan tasalla ilman manuaalista puuttumista.

Koko tekstin haku

Elasticsearch indeksoi videoiden otsikot, kuvaukset, tekstitykset ja kommentit, jotta voit löytää minkä tahansa videon koko kirjastostasi välittömästi avainsanan perusteella.

SponsorBlock-integraatio

Ohittaa automaattisesti sponsoriosuudet, introt, outrot ja täytteen toiston aikana yhteisön keräämän SponsorBlock-datan avulla.

Jellyfin ja Plex vienti

Jellyfinin ja Plexin kumppanilisäosien avulla voit selata TubeArchivist-kirjastoasi suoraan olemassa olevan mediapalvelimesi sisällä.

Tekstitysten arkistointi

Lataa ja indeksoi tekstitykset jokaiselle arkistoidulle videolle, mahdollistaen avainsanahaut puhutusta sisällöstä koko kokoelmastasi.

Kommenttiarkistointi

Valinnaisesti arkistoi jokaisen videon koko kommenttiketjun mediatiedoston rinnalle säilyttäen yhteisön kontekstin, jonka YouTube saattaa poistaa.

TubeArchivist – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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