Asenna TubeArchivist yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity YouTube-arkistoija, joka lataa, indeksoi ja suoratoistaa videokokoelmasi omalta palvelimeltasi.
TubeArchivist – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TubeArchivist – mitä sillä voi rakentaa?
TubeArchivist on itse isännöity YouTuben arkistointialusta, joka antaa videokokoelmasi hallintaasi. Se tilaa kanavia, lataa videoita automaattisesti yt-dlp:n kautta ja indeksoi kaiken Elasticsearchilla, jotta voit hakea nimikkeiden, kuvausten, tekstitysten ja kommenttien perusteella. Videot toistetaan sisäänrakennetun verkkosoittimen kautta, jossa on katseluhistoria ja edistymisen seuranta – YouTube-tiliä tai internetyhteyttä ei tarvita latauksen jälkeen.
Toisin kuin kertaluonteiset lataustyökalut, TubeArchivist toimii jatkuvasti taustalla. Se säilyttää metatiedot, pikkukuvat, tekstitykset ja kommentit jokaisen videotiedoston rinnalla, ja integroituu Jellyfinin ja Plexin kanssa mediaserverin käyttäjille, jotka haluavat arkistonsa muun sisällön rinnalle.
TubeArchivist – tärkeimmät ominaisuudet
Kanavatilaukset
Tilaa YouTube-kanavia ja lataa uudet julkaisut automaattisesti aikataulun mukaisesti, pitäen arkistosi ajan tasalla ilman manuaalista puuttumista.
Koko tekstin haku
Elasticsearch indeksoi videoiden otsikot, kuvaukset, tekstitykset ja kommentit, jotta voit löytää minkä tahansa videon koko kirjastostasi välittömästi avainsanan perusteella.
SponsorBlock-integraatio
Ohittaa automaattisesti sponsoriosuudet, introt, outrot ja täytteen toiston aikana yhteisön keräämän SponsorBlock-datan avulla.
Jellyfin ja Plex vienti
Jellyfinin ja Plexin kumppanilisäosien avulla voit selata TubeArchivist-kirjastoasi suoraan olemassa olevan mediapalvelimesi sisällä.
Tekstitysten arkistointi
Lataa ja indeksoi tekstitykset jokaiselle arkistoidulle videolle, mahdollistaen avainsanahaut puhutusta sisällöstä koko kokoelmastasi.
Kommenttiarkistointi
Valinnaisesti arkistoi jokaisen videon koko kommenttiketjun mediatiedoston rinnalle säilyttäen yhteisön kontekstin, jonka YouTube saattaa poistaa.
TubeArchivist – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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