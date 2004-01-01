TubeArchivist on itse isännöity YouTuben arkistointialusta, joka antaa videokokoelmasi hallintaasi. Se tilaa kanavia, lataa videoita automaattisesti yt-dlp:n kautta ja indeksoi kaiken Elasticsearchilla, jotta voit hakea nimikkeiden, kuvausten, tekstitysten ja kommenttien perusteella. Videot toistetaan sisäänrakennetun verkkosoittimen kautta, jossa on katseluhistoria ja edistymisen seuranta – YouTube-tiliä tai internetyhteyttä ei tarvita latauksen jälkeen.

Toisin kuin kertaluonteiset lataustyökalut, TubeArchivist toimii jatkuvasti taustalla. Se säilyttää metatiedot, pikkukuvat, tekstitykset ja kommentit jokaisen videotiedoston rinnalla, ja integroituu Jellyfinin ja Plexin kanssa mediaserverin käyttäjille, jotka haluavat arkistonsa muun sisällön rinnalle.