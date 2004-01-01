Asenna PdfDing yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity PDF-hallinta, jossa on selaimessa toimiva katselu, annotointi ja lukupaikan synkronointi eri laitteiden välillä.
PdfDing – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PdfDing – mitä sillä voi rakentaa?
PdfDing on itse ylläpidettävä PDF-hallinta- ja katseluohjelma, joka muistaa lukupaikkasi eri laitteiden välillä, joten voit aloittaa lukemisen pöytäkoneella ja jatkaa puhelimella menettämättä paikkaasi. Tiedostot on järjestetty työtiloihin ja kokoelmiin monitasoisilla tunnisteilla, suosikkimerkinnöillä ja arkistoinnilla. Selainpohjainen katseluohjelma antaa sinun tehdä merkintöjä, korostaa, lisätä tekstiä, piirtää ja allekirjoittaa asiakirjoja — ja kaikki merkinnät tallennetaan palvelinpuolelle ja synkronoidaan kaikkien laitteiden välillä.
PdfDingin itse ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää asiakirjakirjastosi yksityisenä: ei tiedostojen lataamista pilvipalveluun, ei käyttötietojen keräämistä ja täysi hallinta siitä, kuka voi käyttää instanssiasi. Valinnainen OIDC-kertakirjautuminen, kaksivaiheinen todennus ja linkkikohtaiset pääsynhallinnat tekevät siitä käytännöllisen sekä henkilökohtaiseen että pienten tiimien käyttöön.
PdfDing – tärkeimmät ominaisuudet
Laitteiden välinen synkronointi
Lukupaikka, huomautukset ja digitaaliset allekirjoitukset synkronoituvat kaikilla laitteilla, joten et koskaan menetä paikkaasi vaihtaessasi työpöytä- ja mobiililaitteen välillä.
Merkintä ja muokkaus
Lisää tekstiä, korostuksia, piirroksia ja kommentteja suoraan selaimeen — ilman kolmannen osapuolen työkalua — ja huomautukset tallennetaan palvelinpuolelle.
Kokoelmat ja tunnisteet
Järjestä PDF-tiedostot työtiloihin ja kokoelmiin monitasoisilla tunnisteilla, suosikeiksi merkitsemisellä ja arkistoinnilla jäsennetyn henkilökohtaisen tai tiimikirjaston luomiseksi.
Digitaaliset allekirjoitukset
Allekirjoita asiakirjoja selaimessa ja pidä allekirjoitukset synkronoituna ja tallennettuna kaikilla laitteillasi ilman työpöytäohjelmistojen asentamista.
SSO ja kaksivaiheinen todennus
Integroi minkä tahansa OIDC-palveluntarjoajan kanssa kertakirjautumista varten ja turvaa tilit TOTP- tai WebAuthn-laitteistoavaimen kaksivaiheisella todennuksella.
Jaettavat linkit
Luo pääsyrajoitettuja jakolinkkejä QR-koodeilla yksittäisille PDF-tiedostoille, mikä helpottaa asiakirjojen jakamista antamatta täyttä pääsyä tiliin.
PdfDing – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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