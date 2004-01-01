PdfDing on itse ylläpidettävä PDF-hallinta- ja katseluohjelma, joka muistaa lukupaikkasi eri laitteiden välillä, joten voit aloittaa lukemisen pöytäkoneella ja jatkaa puhelimella menettämättä paikkaasi. Tiedostot on järjestetty työtiloihin ja kokoelmiin monitasoisilla tunnisteilla, suosikkimerkinnöillä ja arkistoinnilla. Selainpohjainen katseluohjelma antaa sinun tehdä merkintöjä, korostaa, lisätä tekstiä, piirtää ja allekirjoittaa asiakirjoja — ja kaikki merkinnät tallennetaan palvelinpuolelle ja synkronoidaan kaikkien laitteiden välillä.

PdfDingin itse ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää asiakirjakirjastosi yksityisenä: ei tiedostojen lataamista pilvipalveluun, ei käyttötietojen keräämistä ja täysi hallinta siitä, kuka voi käyttää instanssiasi. Valinnainen OIDC-kertakirjautuminen, kaksivaiheinen todennus ja linkkikohtaiset pääsynhallinnat tekevät siitä käytännöllisen sekä henkilökohtaiseen että pienten tiimien käyttöön.