Asenna Overleaf yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin yhteistyöhön perustuva LaTeX-editori tieteelliseen kirjoittamiseen, tutkimusartikkeleihin ja teknisiin dokumentteihin.
Overleaf – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Overleaf – mitä sillä voi rakentaa?
Overleaf on selaimessa toimiva yhteistyöhön tarkoitettu LaTeX-editori, jota miljoonat tutkijat, akateemikot ja insinöörit käyttävät maailmanlaajuisesti. Se korvaa paikalliset LaTeX-asennukset pilvipohjaisella ympäristöllä, jossa tiimit voivat kirjoittaa, kääntää ja tarkistaa asiakirjoja reaaliaikaisesti — täydellä LaTeX-tuella, mukaan lukien mukautetut paketit, BibTeX ja ristiviittaukset.
Overleafin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset tutkimukset, omistusoikeudelliset käsikirjoitukset ja institutionaaliset asiakirjat täysin hallinnassasi. Saat saman reaaliaikaisen yhteistyön ja rikkaan LaTeX-käännösprosessin kuin pilvipalvelussa, ilman että tiedot poistuvat infrastruktuuristasi tai vaativat paikkakohtaisia SaaS-tilauksia.
Overleaf – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat kirjoittajat muokkaavat samaa LaTeX-dokumenttia samanaikaisesti, ja muutokset näkyvät välittömästi kaikille yhteistyökumppaneille.
Koko LaTeX-käännös
Kääntää dokumentteja pdfLaTeXilla, XeLaTeXilla ja LuaLaTeXilla, sisältäen tuen mukautetuille paketeille, BibTeX- ja Biber-kirjallisuusluetteloille.
Versiohistoria
Jokainen tallennettu asiakirjaversio säilytetään, mikä mahdollistaa muutosten vertailun ja projektin minkä tahansa aiemman tilan palauttamisen.
Monipuolinen mallikirjasto
Aloita uusia asiakirjoja sisäänrakennetusta akateemisten, lehti-, opinnäytetyö- ja esitysmallien kirjastosta ilman manuaalista asennusta.
Seuraa muutoksia
Tarkastele ja hyväksy tai hylkää yksittäisiä muokkauksia yhteistyökumppaneilta noudattaen akateemisessa julkaisemisessa käytettyjä tarkistusprosesseja.
Git-integraatio
Siirrä projekteja Git-repositorioista ja niihin, mikä mahdollistaa paikalliset muokkaustyönkulut selainpohjaisen editorin rinnalla.
Overleaf – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.