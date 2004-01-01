Overleaf on selaimessa toimiva yhteistyöhön tarkoitettu LaTeX-editori, jota miljoonat tutkijat, akateemikot ja insinöörit käyttävät maailmanlaajuisesti. Se korvaa paikalliset LaTeX-asennukset pilvipohjaisella ympäristöllä, jossa tiimit voivat kirjoittaa, kääntää ja tarkistaa asiakirjoja reaaliaikaisesti — täydellä LaTeX-tuella, mukaan lukien mukautetut paketit, BibTeX ja ristiviittaukset.

Overleafin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset tutkimukset, omistusoikeudelliset käsikirjoitukset ja institutionaaliset asiakirjat täysin hallinnassasi. Saat saman reaaliaikaisen yhteistyön ja rikkaan LaTeX-käännösprosessin kuin pilvipalvelussa, ilman että tiedot poistuvat infrastruktuuristasi tai vaativat paikkakohtaisia SaaS-tilauksia.