NocoDB on johtava avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuntaa PostgreSQL-, MySQL- ja muut SQL-tietokannat intuitiivisiksi taulukkolaskentakäyttöliittymiksi, joita ei-tekniset käyttäjät voivat hallita luottavaisesti. Se tarjoaa ruudukko-, kanban-, galleria-, kalenteri- ja lomakenäkymiä automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen, monipuolisten kenttätyyppien ja reaaliaikaisen yhteistyön ohella – kaikki ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua.

NocoDB:n itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että arkaluonteiset yritystiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, poistaa käyttäjämäärään perustuvat hinnoittelurajoitukset ja antaa tiimillesi relaatiotietokannan täyden tehon koodittoman käyttöliittymän takana, jota kuka tahansa voi käyttää.