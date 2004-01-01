Asenna NocoDB yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuttaa minkä tahansa SQL-tietokannan yhteistyötaulukoksi automaattisesti luoduilla API-rajapinnoilla.
NocoDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NocoDB – mitä sillä voi rakentaa?
NocoDB on johtava avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuntaa PostgreSQL-, MySQL- ja muut SQL-tietokannat intuitiivisiksi taulukkolaskentakäyttöliittymiksi, joita ei-tekniset käyttäjät voivat hallita luottavaisesti. Se tarjoaa ruudukko-, kanban-, galleria-, kalenteri- ja lomakenäkymiä automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen, monipuolisten kenttätyyppien ja reaaliaikaisen yhteistyön ohella – kaikki ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua.
NocoDB:n itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että arkaluonteiset yritystiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, poistaa käyttäjämäärään perustuvat hinnoittelurajoitukset ja antaa tiimillesi relaatiotietokannan täyden tehon koodittoman käyttöliittymän takana, jota kuka tahansa voi käyttää.
NocoDB – tärkeimmät ominaisuudet
Useita näkymätyyppejä
Vaihda ruudukko-, kanban-, galleria-, kalenteri- ja lomakenäkymien välillä samojen tietojen osalta, jolloin jokainen tiimin jäsen voi työskennellä työnkulkuunsa sopivassa muodossa.
Automaattisesti luodut API:t
Jokainen taulukko paljastaa automaattisesti REST- ja GraphQL-rajapinnat, joiden avulla kehittäjät voivat rakentaa mukautettuja integraatioita ja käyttöliittymiä kirjoittamatta taustakoodia.
Monipuoliset kenttätyypit
Liitteet, kaavat, hakutoiminnot, koostetoiminnot ja linkitetyt tietueet tuovat laskentataulukoiden tehon relaatiotietoihisi ilman monimutkaisia SQL-kyselyitä.
Tarkka käyttöoikeuksien hallinta
Määritä työtilan, perustan ja taulukon tason käyttöoikeudet roolinhallinnalla, jotta jokainen tiimin jäsen näkee vain sen, mitä he tarvitsevat.
Webhook-automaatio
Käynnistä ulkoiset työnkulut ja integraatiot automaattisesti, kun tiedot muuttuvat, yhdistäen NocoDB:n olemassa oleviin työkaluihisi ilman mukautettua koodia.
Airtable-tuonti
Siirrä olemassa olevat Airtable-tietokannat, CSV-tiedostot tai Excel-taulukot skeeman tunnistuksella, mikä tekee siirtymisestä helppoa ilman, että sinun tarvitsee rakentaa tietojasi uudelleen alusta alkaen.
NocoDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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