Jopa 69 % alennus NocoDB tuotteelle

Asenna NocoDB yhden napsautuksen asennuksena.

Avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuttaa minkä tahansa SQL-tietokannan yhteistyötaulukoksi automaattisesti luoduilla API-rajapinnoilla.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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65 % alennus
KVM 2
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7,79/kk
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

NocoDB – mitä sillä voi rakentaa?

NocoDB on johtava avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuntaa PostgreSQL-, MySQL- ja muut SQL-tietokannat intuitiivisiksi taulukkolaskentakäyttöliittymiksi, joita ei-tekniset käyttäjät voivat hallita luottavaisesti. Se tarjoaa ruudukko-, kanban-, galleria-, kalenteri- ja lomakenäkymiä automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen, monipuolisten kenttätyyppien ja reaaliaikaisen yhteistyön ohella – kaikki ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua.

NocoDB:n itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että arkaluonteiset yritystiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, poistaa käyttäjämäärään perustuvat hinnoittelurajoitukset ja antaa tiimillesi relaatiotietokannan täyden tehon koodittoman käyttöliittymän takana, jota kuka tahansa voi käyttää.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

NocoDB – tärkeimmät ominaisuudet

Useita näkymätyyppejä

Vaihda ruudukko-, kanban-, galleria-, kalenteri- ja lomakenäkymien välillä samojen tietojen osalta, jolloin jokainen tiimin jäsen voi työskennellä työnkulkuunsa sopivassa muodossa.

Automaattisesti luodut API:t

Jokainen taulukko paljastaa automaattisesti REST- ja GraphQL-rajapinnat, joiden avulla kehittäjät voivat rakentaa mukautettuja integraatioita ja käyttöliittymiä kirjoittamatta taustakoodia.

Monipuoliset kenttätyypit

Liitteet, kaavat, hakutoiminnot, koostetoiminnot ja linkitetyt tietueet tuovat laskentataulukoiden tehon relaatiotietoihisi ilman monimutkaisia SQL-kyselyitä.

Tarkka käyttöoikeuksien hallinta

Määritä työtilan, perustan ja taulukon tason käyttöoikeudet roolinhallinnalla, jotta jokainen tiimin jäsen näkee vain sen, mitä he tarvitsevat.

Webhook-automaatio

Käynnistä ulkoiset työnkulut ja integraatiot automaattisesti, kun tiedot muuttuvat, yhdistäen NocoDB:n olemassa oleviin työkaluihisi ilman mukautettua koodia.

Airtable-tuonti

Siirrä olemassa olevat Airtable-tietokannat, CSV-tiedostot tai Excel-taulukot skeeman tunnistuksella, mikä tekee siirtymisestä helppoa ilman, että sinun tarvitsee rakentaa tietojasi uudelleen alusta alkaen.

NocoDB – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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