Notifuse on avoimen lähdekoodin, itse isännöity sähköpostialusta, joka yhdistää markkinointikampanjat ja transaktiosähköpostien toimituksen yhteen järjestelmään. Toisin kuin tilauspohjaiset palvelut, kuten Mailchimp tai Brevo, Notifuse toimii omalla palvelimellasi, poistaen sähköpostikohtaiset maksut ja pitäen tilaajatietosi täysin yksityisinä ja hallinnassasi.

Alusta tukee useita sähköpostipalveluntarjoajia, kuten Amazon SES, Mailgun ja Postmark, joten voit reitittää viestit minkä tahansa taustajärjestelmän kautta, joka vastaa kustannus- ja toimitettavuusvaatimuksiasi. Vedä ja pudota -kampanjaeditori, yleisön segmentointi, avaus- ja klikkausseuranta sekä REST-rajapinta ohjelmallisille transaktiosähköposteille antavat sekä markkinoijille että kehittäjille kaiken tarvittavan yhdestä itse isännöidystä käyttöönotosta.