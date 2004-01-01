Ota Notifuse käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity sähköpostialusta markkinointikampanjoihin ja transaktiosähköposteihin monitoimittajatoimituksella.
Notifuse – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Notifuse – mitä sillä voi rakentaa?
Notifuse on avoimen lähdekoodin, itse isännöity sähköpostialusta, joka yhdistää markkinointikampanjat ja transaktiosähköpostien toimituksen yhteen järjestelmään. Toisin kuin tilauspohjaiset palvelut, kuten Mailchimp tai Brevo, Notifuse toimii omalla palvelimellasi, poistaen sähköpostikohtaiset maksut ja pitäen tilaajatietosi täysin yksityisinä ja hallinnassasi.
Alusta tukee useita sähköpostipalveluntarjoajia, kuten Amazon SES, Mailgun ja Postmark, joten voit reitittää viestit minkä tahansa taustajärjestelmän kautta, joka vastaa kustannus- ja toimitettavuusvaatimuksiasi. Vedä ja pudota -kampanjaeditori, yleisön segmentointi, avaus- ja klikkausseuranta sekä REST-rajapinta ohjelmallisille transaktiosähköposteille antavat sekä markkinoijille että kehittäjille kaiken tarvittavan yhdestä itse isännöidystä käyttöönotosta.
Notifuse – tärkeimmät ominaisuudet
Kampanjaeditori
Rakenna sähköpostikampanjoita vedä ja pudota -visuaalisella editorilla, joka sisältää A/B-testauksen, ajastuksen ja reaaliaikaisen esikatselun.
Transaktiopohjainen sähköposti-API
Lähetä tapahtumapohjaisia sähköposteja ohjelmallisesti REST API:n kautta Liquid-mallinnuksen avulla dynaamisen ja personoidun sisällön luomiseksi.
Monitoimittajatoimitus
Reititä sähköpostit Amazon SES:n, Mailgunin, Postmarkin tai minkä tahansa SMTP-palveluntarjoajan kautta muuttamatta malleja tai työnkulkuja.
Tilaajien segmentointi
Kohdista kampanjat tiettyihin yleisösegmentteihin tilaajien ominaisuuksien ja aiemman sitoutumishistorian perusteella.
Avaus- ja klikkausseuranta
Mittaa kampanjan suorituskykyä hallintapaneeliin sisäänrakennetuilla yksityiskohtaisilla avausprosenteilla, klikkausten seurannalla ja toimitusanalytiikalla.
Notifuse – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.