Ota Moodist käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ympäristöäänimikseri, jossa on 84 kuratoitua äänimaisemaa ja sisäänrakennetut tuottavuustyökalut keskittymiseen ja rentoutumiseen.
Moodist – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Moodist – mitä sillä voi rakentaa?
Moodist on avoimen lähdekoodin ambient-äänimikseri, jonka avulla voit kerrostaa kuratoituja äänimaisemia luodaksesi täydellisen äänimaailman keskittymiseen, rentoutumiseen tai luovaan työhön. 84 huolellisesti valitun äänen – sateesta ja metsän äänistä kahvilan meluun ja valkoisen kohinan eri muotoihin – avulla voit rakentaa mukautettuja miksauksia mielialasi tai tehtäväsi mukaan ja tallentaa ne esiasetuksina myöhempää käyttöä varten.
Äänimiksaamisen lisäksi Moodist sisältää joukon tuottavuustyökaluja suoraan käyttöliittymässä: Pomodoro-ajastimen, lähtölaskenta-ajastimen, hengitysharjoituksia, tehtävälistan ja muistilehtiön. Miksauksia voi jakaa URL-osoitteen kautta, jotta kollegat tai ystävät voivat virittäytyä samaan äänimaisemaan. Itseisännöinti antaa sinulle yksityisen, aina käytettävissä olevan esiintymän omalla VPS:lläsi ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palvelusta.
Moodist – tärkeimmät ominaisuudet
Kerrostettu äänimiksaus
Yhdistä useita ympäristön ääniä samanaikaisesti ja säädä yksittäisiä äänenvoimakkuuksia luodaksesi yksilöllisen äänimaiseman.
Tuottavuuspaketti
Pomodoro-ajastin, laskuriajastin, hengitysharjoitukset, tehtävälista ja muistilehtiö ovat kaikki rakennettu samaan käyttöliittymään — erillisiä sovelluksia ei tarvita.
Jaettavat miksaukset
Vie nykyinen äänimaisemasi URL-osoitteena, jotta tiimikaverit tai ystävät voivat ladata ja kuunnella saman miksauksen välittömästi.
Esiasetusten hallinta
Tallenna, nimeä ja lataa suosikkiäänimaisemasi uudelleen, jotta voit palata oikeaan ympäristöön yhdellä napsautuksella.
Progressiivinen verkkosovellus
Asenna Moodist aloitusnäyttöösi, niin voit käyttää sitä offline-tilassa ja nauttia natiivisovelluksen kaltaisesta käyttökokemuksesta sekä työpöytä- että mobiililaitteilla.
Moodist – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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