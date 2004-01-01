Moodist on avoimen lähdekoodin ambient-äänimikseri, jonka avulla voit kerrostaa kuratoituja äänimaisemia luodaksesi täydellisen äänimaailman keskittymiseen, rentoutumiseen tai luovaan työhön. 84 huolellisesti valitun äänen – sateesta ja metsän äänistä kahvilan meluun ja valkoisen kohinan eri muotoihin – avulla voit rakentaa mukautettuja miksauksia mielialasi tai tehtäväsi mukaan ja tallentaa ne esiasetuksina myöhempää käyttöä varten.

Äänimiksaamisen lisäksi Moodist sisältää joukon tuottavuustyökaluja suoraan käyttöliittymässä: Pomodoro-ajastimen, lähtölaskenta-ajastimen, hengitysharjoituksia, tehtävälistan ja muistilehtiön. Miksauksia voi jakaa URL-osoitteen kautta, jotta kollegat tai ystävät voivat virittäytyä samaan äänimaisemaan. Itseisännöinti antaa sinulle yksityisen, aina käytettävissä olevan esiintymän omalla VPS:lläsi ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palvelusta.