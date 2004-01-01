Asenna Gopeed yhden napsautuksen asennuksella.
Nopea, moniprotokollainen lataushallinta, joka tukee HTTP-, BitTorrent- ja magneettilinkkejä mistä tahansa verkkoselaimesta.
Gopeed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gopeed – mitä sillä voi rakentaa?
Gopeed on avoimen lähdekoodin nopea latausten hallintaohjelma, joka nopeuttaa siirtoja jakamalla jokaisen tiedoston useisiin samanaikaisiin yhteyksiin. Se tukee valmiiksi HTTP-, HTTPS-, BitTorrent- ja magneettilinkkejä, ja sen laajennusjärjestelmän avulla voit lisätä tuen muille sivustoille ja protokollille. Go-moottoriin perustuva puhtaalla verkkokäyttöliittymällä varustettu Gopeed toimii samalla tavalla missä tahansa ja sitä hallitaan kokonaan selaimestasi.
Gopeedin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lataukset käyttävät datakeskuksen kaistanleveyttä ja valmistuvat taustalla, riippumatta paikallisesta laitteestasi tai yhteydestäsi. Valmiit tiedostot tallennetaan palvelinpuolelle myöhempää noutoa varten, ja säilytät täyden hallinnan lataushistoriastasi ja tiedoistasi turvautumatta selaimen laajennuksiin tai kaupallisiin latauspalveluihin.
Gopeed – tärkeimmät ominaisuudet
Moniyhteyden kiihdytys
Jakaa jokaisen latauksen useisiin rinnakkaisiin yhteyksiin hyödyntääkseen kaiken käytettävissä olevan kaistanleveyden ja valmistuakseen nopeammin.
Moniprotokollatuki
Lataa HTTP-, HTTPS-, BitTorrent- ja magneettilinkkejä yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Laajennusjärjestelmä
Asenna laajennuksia lisätäksesi tuen uusille sivustoille, protokollille ja mukautetulle latauskäyttäytymiselle.
Selainpohjainen hallinta
Jonota, valvo ja hallitse jokaista latausta miltä tahansa laitteelta verkkoselaimella — asiakasohjelman asennusta ei tarvita.
Datakeskuksen latausnopeudet
Lataukset suoritetaan VPS-palvelimellasi täydellä palvelimen kaistanleveydellä, vapauttaen paikallisen laitteesi ja internet-yhteytesi.
Gopeed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.