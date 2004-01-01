Gopeed on avoimen lähdekoodin nopea latausten hallintaohjelma, joka nopeuttaa siirtoja jakamalla jokaisen tiedoston useisiin samanaikaisiin yhteyksiin. Se tukee valmiiksi HTTP-, HTTPS-, BitTorrent- ja magneettilinkkejä, ja sen laajennusjärjestelmän avulla voit lisätä tuen muille sivustoille ja protokollille. Go-moottoriin perustuva puhtaalla verkkokäyttöliittymällä varustettu Gopeed toimii samalla tavalla missä tahansa ja sitä hallitaan kokonaan selaimestasi.

Gopeedin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lataukset käyttävät datakeskuksen kaistanleveyttä ja valmistuvat taustalla, riippumatta paikallisesta laitteestasi tai yhteydestäsi. Valmiit tiedostot tallennetaan palvelinpuolelle myöhempää noutoa varten, ja säilytät täyden hallinnan lataushistoriastasi ja tiedoistasi turvautumatta selaimen laajennuksiin tai kaupallisiin latauspalveluihin.