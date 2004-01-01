Text Generation Web UI on avoimen lähdekoodin Gradio-pohjainen käyttöliittymä suurten kielimallien lataamiseen, ajamiseen ja niiden kanssa vuorovaikutukseen paikallisesti. Se tukee useampia malliformaatteja kuin käytännössä mikään muu itse isännöity LLM-käyttöliittymä – mukaan lukien GGUF llama.cpp:n kautta, GPTQ, AWQ, EXL2 ja Transformers – tehden siitä ensisijaisen työkalun käyttäjille, jotka työskentelevät monipuolisten mallitiedostojen kanssa HuggingFacesta ja tarvitsevat täyden hallinnan päättelyparametreihin.

Tämä käyttöönotto käyttää suoritinoptimoitua versiota, joka ajaa GGUF-kvantisoituja malleja llama.cpp-taustaohjelman kautta – käytännöllinen millä tahansa VPS:llä ilman erillistä näytönohjainta. Aseta mikä tahansa GGUF-mallitiedosto mallien volyymiin, ja se ilmestyy Mallit-välilehdelle valmiina ladattavaksi. Itseisännöinti pitää keskustelusi, järjestelmäkehotteesi ja kaikki mallin kanssa jakamasi asiakirjat omassa infrastruktuurissasi.