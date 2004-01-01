Asenna Tekstinluonnin verkkokäyttöliittymä yhdellä napsautuksella.
Monipuolinen verkkokäyttöliittymä paikallisten LLM-mallien ajamiseen GGUF-, GPTQ- ja AWQ-tuella CPU:lla tai GPU:lla.
Text Generation Web UI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Text Generation Web UI – mitä sillä voi rakentaa?
Text Generation Web UI on avoimen lähdekoodin Gradio-pohjainen käyttöliittymä suurten kielimallien lataamiseen, ajamiseen ja niiden kanssa vuorovaikutukseen paikallisesti. Se tukee useampia malliformaatteja kuin käytännössä mikään muu itse isännöity LLM-käyttöliittymä – mukaan lukien GGUF llama.cpp:n kautta, GPTQ, AWQ, EXL2 ja Transformers – tehden siitä ensisijaisen työkalun käyttäjille, jotka työskentelevät monipuolisten mallitiedostojen kanssa HuggingFacesta ja tarvitsevat täyden hallinnan päättelyparametreihin.
Tämä käyttöönotto käyttää suoritinoptimoitua versiota, joka ajaa GGUF-kvantisoituja malleja llama.cpp-taustaohjelman kautta – käytännöllinen millä tahansa VPS:llä ilman erillistä näytönohjainta. Aseta mikä tahansa GGUF-mallitiedosto mallien volyymiin, ja se ilmestyy Mallit-välilehdelle valmiina ladattavaksi. Itseisännöinti pitää keskustelusi, järjestelmäkehotteesi ja kaikki mallin kanssa jakamasi asiakirjat omassa infrastruktuurissasi.
Text Generation Web UI – tärkeimmät ominaisuudet
Moniformaattisen mallin tuki
Lataa GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- ja Transformers-mallit samasta käyttöliittymästä uudelleenkonfiguroimatta taustajärjestelmiä tai rakentamatta säilöä uudelleen.
Keskustele, ohjeista ja kirjaa muistiin
Kolme erillistä vuorovaikutustilaa kattavat monivaiheiset keskustelut, jäsennellyt kehotus-vastaus-tehtävät ja vapaamuotoisen tekstin luonnin yhdessä työkalussa.
Hahmo- ja persoonajärjestelmä
Määrittele yksityiskohtaiset tekoälyhahmokortit taustatarinoineen, esimerkkidialogeineen ja avatareineen muokataksesi mallin käyttäytymistä eri istunnoissa.
OpenAI-yhteensopiva API
Ota käyttöön valinnainen REST-rajapinta portissa 5000 yhdistääksesi ulkoisia sovelluksia käyttäen standardeja OpenAI-asiakaskirjastoja ilman koodimuutoksia.
Laajennusekosysteemi
Yhteisön laajennukset lisäävät ominaisuuksia, kuten pitkäkestoisen muistin, äänen syötön/ulostulon, Stable Diffusion -integraation ja mukautetut työkalut.
GPU-vapaa CPU-päättely
Ajaa GGUF-kvantisoituja malleja suorittimella llama.cpp:n kautta — 3-7B parametrin malli on käytännöllinen tavallisella VPS:llä, jossa on 8 Gt RAM-muistia.
Text Generation Web UI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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