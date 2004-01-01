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Monipuolinen verkkokäyttöliittymä paikallisten LLM-mallien ajamiseen GGUF-, GPTQ- ja AWQ-tuella CPU:lla tai GPU:lla.

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10,99/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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Text Generation Web UI – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
64,99
21,99/kk
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Text Generation Web UI – mitä sillä voi rakentaa?

Text Generation Web UI on avoimen lähdekoodin Gradio-pohjainen käyttöliittymä suurten kielimallien lataamiseen, ajamiseen ja niiden kanssa vuorovaikutukseen paikallisesti. Se tukee useampia malliformaatteja kuin käytännössä mikään muu itse isännöity LLM-käyttöliittymä – mukaan lukien GGUF llama.cpp:n kautta, GPTQ, AWQ, EXL2 ja Transformers – tehden siitä ensisijaisen työkalun käyttäjille, jotka työskentelevät monipuolisten mallitiedostojen kanssa HuggingFacesta ja tarvitsevat täyden hallinnan päättelyparametreihin.

Tämä käyttöönotto käyttää suoritinoptimoitua versiota, joka ajaa GGUF-kvantisoituja malleja llama.cpp-taustaohjelman kautta – käytännöllinen millä tahansa VPS:llä ilman erillistä näytönohjainta. Aseta mikä tahansa GGUF-mallitiedosto mallien volyymiin, ja se ilmestyy Mallit-välilehdelle valmiina ladattavaksi. Itseisännöinti pitää keskustelusi, järjestelmäkehotteesi ja kaikki mallin kanssa jakamasi asiakirjat omassa infrastruktuurissasi.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Text Generation Web UI – tärkeimmät ominaisuudet

Moniformaattisen mallin tuki

Lataa GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- ja Transformers-mallit samasta käyttöliittymästä uudelleenkonfiguroimatta taustajärjestelmiä tai rakentamatta säilöä uudelleen.

Keskustele, ohjeista ja kirjaa muistiin

Kolme erillistä vuorovaikutustilaa kattavat monivaiheiset keskustelut, jäsennellyt kehotus-vastaus-tehtävät ja vapaamuotoisen tekstin luonnin yhdessä työkalussa.

Hahmo- ja persoonajärjestelmä

Määrittele yksityiskohtaiset tekoälyhahmokortit taustatarinoineen, esimerkkidialogeineen ja avatareineen muokataksesi mallin käyttäytymistä eri istunnoissa.

OpenAI-yhteensopiva API

Ota käyttöön valinnainen REST-rajapinta portissa 5000 yhdistääksesi ulkoisia sovelluksia käyttäen standardeja OpenAI-asiakaskirjastoja ilman koodimuutoksia.

Laajennusekosysteemi

Yhteisön laajennukset lisäävät ominaisuuksia, kuten pitkäkestoisen muistin, äänen syötön/ulostulon, Stable Diffusion -integraation ja mukautetut työkalut.

GPU-vapaa CPU-päättely

Ajaa GGUF-kvantisoituja malleja suorittimella llama.cpp:n kautta — 3-7B parametrin malli on käytännöllinen tavallisella VPS:llä, jossa on 8 Gt RAM-muistia.

Text Generation Web UI – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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