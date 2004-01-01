useSend on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Resendille, SendGridille ja Postmarkille, jonka avulla voit hallita koko sähköpostin lähetyspinoasi. Se on rakennettu Next.js:n päälle AWS SES:n toimitustaustajärjestelmänä, ja se tarjoaa selkeän REST API:n ja SMTP-yhdyskäytävän sekä transaktio- että markkinointisähköposteille — ilman sähköpostikohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.

useSendin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan lähetysverkkotunnuksistasi, tilaajaluetteloistasi ja sähköpostianalytiikastasi. Saat yhtenäisen hallintapaneelin toimitettavuuden seurantaan, verkkotunnusten hallintaan, palautusten ja webhookien käsittelyyn sekä kampanjoiden ajoittamiseen — kaikki omistamastasi infrastruktuurista.