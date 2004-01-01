Ota useSend käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin sähköpostin lähetysinfrastruktuuri – itseisännöi transaktio- ja markkinointisähköpostialustasi.
useSend – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
useSend – mitä sillä voi rakentaa?
useSend on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Resendille, SendGridille ja Postmarkille, jonka avulla voit hallita koko sähköpostin lähetyspinoasi. Se on rakennettu Next.js:n päälle AWS SES:n toimitustaustajärjestelmänä, ja se tarjoaa selkeän REST API:n ja SMTP-yhdyskäytävän sekä transaktio- että markkinointisähköposteille — ilman sähköpostikohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.
useSendin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan lähetysverkkotunnuksistasi, tilaajaluetteloistasi ja sähköpostianalytiikastasi. Saat yhtenäisen hallintapaneelin toimitettavuuden seurantaan, verkkotunnusten hallintaan, palautusten ja webhookien käsittelyyn sekä kampanjoiden ajoittamiseen — kaikki omistamastasi infrastruktuurista.
useSend – tärkeimmät ominaisuudet
REST API ja SMTP
Lähetä sähköposteja kehittäjäystävällisen REST API:n tai standardin SMTP:n kautta – suoraan yhteensopiva olemassa olevien sovellusten ja sähköpostikirjastojen kanssa.
Toimitusanalytiikka
Seuraa toimitettuja, avattuja, klikattuja ja palautuneita sähköposteja reaaliajassa sisäänrakennetulla analytiikan hallintapaneelilla.
Verkkotunnusten hallinta
Lisää ja vahvista mukautetut lähetysverkkotunnukset DNS-tietueohjeiden avulla, pitäen sähköpostin maineen sidottuna omaan infrastruktuuriisi.
Ajastettu lähetys
Jonota sähköposteja tulevaa toimitusta varten käyttäen Schedule APIa, mahdollistaen automaattiset sähköpostisarjat ja aikavyöhyketietoiset transaktiovirrat.
Webhook-tapahtumat
Vastaanota reaaliaikaisia toimitustapahtumia — palautukset, valitukset, avaukset ja klikkaukset — konfiguroitavien webhookien kautta jatkokäsittelyä varten.
useSend – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.