HashiCorp Vault on identiteettiin perustuva salaisuuksien hallintajärjestelmä, joka keskittää arkaluonteisten tietojen – API-avainten, tietokantasalasanoiden, varmenteiden ja tunnusten – hallinnan koko infrastruktuurissasi. Sen sijaan, että tunnistetiedot olisivat hajallaan konfiguraatiotiedostoissa ja ympäristömuuttujissa, Vault tarjoaa yhden luotettavan lähteen, jossa on täydellinen tarkastusloki jokaisesta käyttötapahtumasta.

Vault tukee dynaamisia salaisuuksia, jotka luodaan tarvittaessa ja kumotaan automaattisesti käytön jälkeen, mikä vähentää merkittävästi vuotaneiden tai pitkäikäisten tunnistetietojen aiheuttamaa riskiä. Vaultin itseisännöinti VPS:llä pitää salaisuuksien infrastruktuurisi täysin hallinnassasi – yksikään pilvipalveluntarjoaja ei pääse käsiksi avaimiisi, tarkastuslokeihisi tai sovelluksiin, joita ne suojaavat.