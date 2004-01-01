Ota Vault käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Alan standardien mukainen salaisuuksien hallintajärjestelmä arkaluonteisten tunnistetietojen ja varmenteiden turvalliseen tallentamiseen, käyttämiseen ja kiertämiseen.
Vault – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vault – mitä sillä voi rakentaa?
HashiCorp Vault on identiteettiin perustuva salaisuuksien hallintajärjestelmä, joka keskittää arkaluonteisten tietojen – API-avainten, tietokantasalasanoiden, varmenteiden ja tunnusten – hallinnan koko infrastruktuurissasi. Sen sijaan, että tunnistetiedot olisivat hajallaan konfiguraatiotiedostoissa ja ympäristömuuttujissa, Vault tarjoaa yhden luotettavan lähteen, jossa on täydellinen tarkastusloki jokaisesta käyttötapahtumasta.
Vault tukee dynaamisia salaisuuksia, jotka luodaan tarvittaessa ja kumotaan automaattisesti käytön jälkeen, mikä vähentää merkittävästi vuotaneiden tai pitkäikäisten tunnistetietojen aiheuttamaa riskiä. Vaultin itseisännöinti VPS:llä pitää salaisuuksien infrastruktuurisi täysin hallinnassasi – yksikään pilvipalveluntarjoaja ei pääse käsiksi avaimiisi, tarkastuslokeihisi tai sovelluksiin, joita ne suojaavat.
Vault – tärkeimmät ominaisuudet
Dynaamiset salaisuudet
Luo lyhytikäisiä tunnistetietoja tietokannoille ja pilvipalveluille tarvittaessa — peruutetaan automaattisesti määritettävän TTL-ajan jälkeen, poistaen riskin pitkäikäisistä vuotaneista salaisuuksista.
Salaus palveluna
Salaa ja pura sovelluksen tiedot Vault API:n kautta hallitsematta kryptografisia avaimia suoraan, pitäen arkaluonteiset tiedot suojattuina ilman muutoksia tallennuskerrokseesi.
Kattava auditointiloki
Jokainen salaisuuden luku, kirjoitus ja poisto kirjataan täydellisillä identiteetti- ja aikaleimatiedoilla, tarjoten muuttumattoman jäljen vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja tapaustutkimuksia varten.
Useita todennusmenetelmiä
Todennus tunnusten, AppRolen, GitHubin, AWS IAM:n tai Kubernetes-palvelutilien kautta, integroiden Vaultin olemassa oleviin identiteetti- ja käyttöönotto-putkiisi.
Salainen vuokraus ja TTL-arvot
Salaisuudet myönnetään elinaika-arvoilla, ja ne voidaan uusia tai peruuttaa ohjelmallisesti, mikä antaa sinulle tarkan elinkaaren hallinnan jokaiselle tunnistetiedolle, jota Vault hallinnoi.
Vault – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.