Asenna SuggestArr yhdellä napsautuksella.
Automaattinen mediasuositusmoottori, joka analysoi katseluhistorian ja pyytää samankaltaista sisältöä Seerin kautta.
SuggestArr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SuggestArr – mitä sillä voi rakentaa?
SuggestArr yhdistää mediapalvelimeesi (Jellyfin, Plex tai Emby) ja Seer-instanssiisi automatisoidakseen median löytämis- ja pyyntösyklin. Se lukee viimeisimmän katseluhistorian, löytää samankaltaisia elokuvia ja TV-ohjelmia TMDb-tietokannan kautta ja lähettää automaattisesti latauspyyntöjä määritettävän aikataulun mukaisesti – sulkien silmukan sen välillä, mitä katsot tänään ja mitä ilmestyy kirjastoosi huomenna.
Toisin kuin manuaaliset pyyntötyönkulut, SuggestArr toimii ilman valvontaa. Valinnainen tekoälytila, joka käyttää mitä tahansa OpenAI-yhteensopivaa APIa (mukaan lukien paikallinen Ollama), lisää erittäin personoituja suosituksia luonnollisen kielen haulla. Asennus tehdään verkkokäyttöliittymän ohjatun toiminnon kautta käyttöönoton jälkeen – API-tunnuksia ei tarvita käyttöönoton yhteydessä.
SuggestArr – tärkeimmät ominaisuudet
Katseluhistorian analyysi
Lukee viimeisimmän toistohistorian Jellyfinistä, Plexistä tai Embystä tunnistaakseen, mitä käyttäjät katsovat, ja esittääkseen asiaankuuluvia ehdokkaita uusiksi suosituksiksi.
Automatisoitu pyynnön lähetys
Lähettää mediapyyntöjä suoraan Seer-instanssiisi mukautettavan cron-aikataulun mukaisesti, ilman manuaalista puuttumista alkuperäisen asennuksen jälkeen.
TMDb-käyttöiset suositukset
Löytää samankaltaisia nimikkeitä The Movie Database APIa hyödyntäen, genren, luokituksen, julkaisuvuoden, kielen ja suoratoistopalveluiden saatavuuden suodattimilla.
Tekoälypohjainen löytäminen
Valinnainen LLM-integraatio OpenAI:n, Ollaman, Geminin tai LiteLLM:n kanssa tarjoaa henkilökohtaisia suosituksia ja mahdollistaa luonnollisen kielen medihaun.
Reaaliaikainen lokien katseluohjelma
Sisäänrakennettu hallintapaneeli reaaliaikaisesti suodatetuilla lokeilla, jotka näyttävät tarkalleen, mitä suositeltiin, pyydettiin ja ohitettiin kunkin automaatioajon aikana.
SuggestArr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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