SuggestArr yhdistää mediapalvelimeesi (Jellyfin, Plex tai Emby) ja Seer-instanssiisi automatisoidakseen median löytämis- ja pyyntösyklin. Se lukee viimeisimmän katseluhistorian, löytää samankaltaisia elokuvia ja TV-ohjelmia TMDb-tietokannan kautta ja lähettää automaattisesti latauspyyntöjä määritettävän aikataulun mukaisesti – sulkien silmukan sen välillä, mitä katsot tänään ja mitä ilmestyy kirjastoosi huomenna.

Toisin kuin manuaaliset pyyntötyönkulut, SuggestArr toimii ilman valvontaa. Valinnainen tekoälytila, joka käyttää mitä tahansa OpenAI-yhteensopivaa APIa (mukaan lukien paikallinen Ollama), lisää erittäin personoituja suosituksia luonnollisen kielen haulla. Asennus tehdään verkkokäyttöliittymän ohjatun toiminnon kautta käyttöönoton jälkeen – API-tunnuksia ei tarvita käyttöönoton yhteydessä.