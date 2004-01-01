PentAGI on täysin autonominen tekoälyagenttijärjestelmä, joka suorittaa monimutkaisia tunkeutumistestauksen tehtäviä ilman jatkuvaa ihmisen valvontaa. Se orkestroi erikoistuneita tekoälyagentteja – suunnittelijoita, tutkijoita, koodaajia ja tunkeutumistestaajia – jotka analysoivat kohdetta, valitsevat oikeat työkalut ja suorittavat ne eristetyissä Docker-kontteissa löytääkseen ja vahvistaakseen haavoittuvuuksia.

Yhdistä omat OpenAI-, Anthropic- tai Google Gemini -avaimesi, ja PentAGI hoitaa koko toimeksiannon, tiedustelusta raportointiin, käyttäen pgvector-tietokannan tukemaa haettavaa tietokantaa ja sisäänrakennettua verkkokaavinta. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset skannaustiedot, tunnistetiedot ja löydökset kokonaan omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen tietoturvapalvelun sijaan.