Asenna PentAGI yhdellä klikkauksella.
Täysin autonominen tekoälyagenttijärjestelmä, joka suorittaa monimutkaisia tunkeutumistestauksen tehtäviä yhdestä itse isännöidystä hallintapaneelista.
PentAGI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PentAGI – mitä sillä voi rakentaa?
PentAGI on täysin autonominen tekoälyagenttijärjestelmä, joka suorittaa monimutkaisia tunkeutumistestauksen tehtäviä ilman jatkuvaa ihmisen valvontaa. Se orkestroi erikoistuneita tekoälyagentteja – suunnittelijoita, tutkijoita, koodaajia ja tunkeutumistestaajia – jotka analysoivat kohdetta, valitsevat oikeat työkalut ja suorittavat ne eristetyissä Docker-kontteissa löytääkseen ja vahvistaakseen haavoittuvuuksia.
Yhdistä omat OpenAI-, Anthropic- tai Google Gemini -avaimesi, ja PentAGI hoitaa koko toimeksiannon, tiedustelusta raportointiin, käyttäen pgvector-tietokannan tukemaa haettavaa tietokantaa ja sisäänrakennettua verkkokaavinta. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset skannaustiedot, tunnistetiedot ja löydökset kokonaan omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen tietoturvapalvelun sijaan.
PentAGI – tärkeimmät ominaisuudet
Autonomiset AI-agentit
Suunnittelija-, tutkija-, koodaaja- ja penetraatiotestausagentit tekevät yhteistyötä suorittaakseen täydellisiä toimeksiantoja ilman vaiheittaista ihmisen panosta.
Tuo oma LLM
Kytke OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini-, DeepSeek- tai paikalliset Ollama-mallit ja vaihda palveluntarjoajaa milloin haluat.
Työkalun eristetty suoritus
Agentit käynnistävät kertakäyttöisiä Docker-kontteja tietoturvatyökalujen suorittamiseen, pitäen jokaisen komennon eristettynä isännästä.
Vektoripohjainen tietokanta
Yhdistetty pgvector-tietokanta antaa agenteille pitkäaikaisen muistin löydöksistä, kohteista ja aiemmista vaiheista tehtävän aikana.
Sisäänrakennettu verkkotutkimus
Integroitu kaavin ja hakuliittimet antavat agenttien kerätä haavoittuvuuksia, tiedotteita ja dokumentaatiota tarvittaessa.
PentAGI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.