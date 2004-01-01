Countly on avoimen lähdekoodin, yksityisyyden ensisijaiseksi asettava analytiikka- ja sitouttamisalusta, johon tuhannet tiimit luottavat tuotteen suorituskyvyn ja käyttäjien käyttäytymisen seurannassa mobiili-, verkko-, työpöytä- ja IoT-sovelluksissa. Sen laajennuspohjainen arkkitehtuuri antaa sinun ottaa käyttöön vain sen, mitä tarvitset — istunnon seurannasta ja kaatumisraportoinnista push-ilmoituksiin ja etäkonfigurointiin — ilman, että käyttöönotto paisuu.

Countlyn itseisännöinti antaa sinulle täyden omistusoikeuden analytiikkatietoihisi, ilman kolmannen osapuolen tietojen jakamista, ilman näytteenottorajoituksia ja ilman tapahtumakohtaista hinnoittelua. Suorita sitä omalla VPS:lläsi pitääksesi arkaluonteiset käyttäjien käyttäytymistiedot kokonaan infrastruktuurissasi ja täyttääksesi GDPR- ja tietosuojamääräykset.