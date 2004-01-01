Asenna Countly yhdellä napsautuksella.
Yksityisyys edellä -tuoteanalytiikka-alusta käyttäjäpolkujen seurantaan mobiili-, verkko- ja työpöytäsovelluksissa.
Countly – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Countly – mitä sillä voi rakentaa?
Countly on avoimen lähdekoodin, yksityisyyden ensisijaiseksi asettava analytiikka- ja sitouttamisalusta, johon tuhannet tiimit luottavat tuotteen suorituskyvyn ja käyttäjien käyttäytymisen seurannassa mobiili-, verkko-, työpöytä- ja IoT-sovelluksissa. Sen laajennuspohjainen arkkitehtuuri antaa sinun ottaa käyttöön vain sen, mitä tarvitset — istunnon seurannasta ja kaatumisraportoinnista push-ilmoituksiin ja etäkonfigurointiin — ilman, että käyttöönotto paisuu.
Countlyn itseisännöinti antaa sinulle täyden omistusoikeuden analytiikkatietoihisi, ilman kolmannen osapuolen tietojen jakamista, ilman näytteenottorajoituksia ja ilman tapahtumakohtaista hinnoittelua. Suorita sitä omalla VPS:lläsi pitääksesi arkaluonteiset käyttäjien käyttäytymistiedot kokonaan infrastruktuurissasi ja täyttääksesi GDPR- ja tietosuojamääräykset.
Countly – tärkeimmät ominaisuudet
Alustojen välinen seuranta
Kerää istuntoja, tapahtumia ja käyttäjäpolkuja mobiili- (iOS, Android), verkko- ja työpöytäsovelluksista käyttäen virallisia SDK:ita React Native, Flutter, Unity ja muihin.
Kaatumisraportointi
Tallenna ja analysoi virheitä ja kaatumisia kaikilla alustoilla, täydellisine pinon jäljityksineen ja vaikuttaneiden käyttäjien määrineen korjausten priorisoinnin helpottamiseksi.
Push-ilmoitukset
Lähetä kohdennettuja push-ilmoituksia iOS- ja Android-käyttäjille suoraan hallintapaneelista, yleisön segmentoinnin ja toimituksen seurannan kera.
Etäkonfiguraatio
Päivitä sovelluksen toimintaa reaaliaikaisesti julkaisematta uutta versiota käyttämällä etäkonfiguraation avain-arvo-pareja, jotka on sidottu tiettyihin käyttäjäsegmentteihin.
Vaatimustenmukaisuuskeskus
Käsittele GDPR-suostumusten hallintaa ja rekisteröityjen pyyntöjä – mukaan lukien tietojen vienti ja poisto – yhdestä sisäänrakennetusta käyttöliittymästä.
Countly – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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Ackee on itseisännöity Node.js-analytiikkatyökalu yksityisyyteen keskittyvään verkkosivustojen seurantaan.