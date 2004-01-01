GPT-Researcher on avoimen lähdekoodin autonominen tekoälyagentti, joka on suunniteltu suorittamaan kattavaa verkkotutkimusta mistä tahansa aiheesta. Se käyttää moniagenttista lähestymistapaa – suunnitteluagentti jakaa kysymyksen alikyselyiksi, tutkija-agentit keräävät tietoa kymmenistä lähteistä samanaikaisesti, ja kirjoittaja-agentti syntetisoi löydökset jäsennellyksi, viitatuksi raportiksi. Tämä rinnakkainen lähestymistapa vähentää dramaattisesti tutkimustasoisen sisällön tuottamiseen kuluvaa aikaa verrattuna manuaaliseen selaamiseen tai yksittäisiin LLM-kehotteisiin.

GPT-Researcherin itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mihin LLM-palveluntarjoajiin ja hakurajapintoihin yhdistät, mitä tietoja käsitellään ja miten raportit tallennetaan. Sen ajaminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että arkaluontoiset tutkimusaiheet pysyvät infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen isännöimien palveluiden käyttörajoituksia.