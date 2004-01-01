Asenna GPT-Researcher yhdellä napsautuksella.
Autonominen tekoälytutkimusagentti, joka suorittaa syvän verkon tutkimusta ja luo yksityiskohtaisia, viitattuja raportteja minuuteissa.
GPT-Researcher – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GPT-Researcher – mitä sillä voi rakentaa?
GPT-Researcher on avoimen lähdekoodin autonominen tekoälyagentti, joka on suunniteltu suorittamaan kattavaa verkkotutkimusta mistä tahansa aiheesta. Se käyttää moniagenttista lähestymistapaa – suunnitteluagentti jakaa kysymyksen alikyselyiksi, tutkija-agentit keräävät tietoa kymmenistä lähteistä samanaikaisesti, ja kirjoittaja-agentti syntetisoi löydökset jäsennellyksi, viitatuksi raportiksi. Tämä rinnakkainen lähestymistapa vähentää dramaattisesti tutkimustasoisen sisällön tuottamiseen kuluvaa aikaa verrattuna manuaaliseen selaamiseen tai yksittäisiin LLM-kehotteisiin.
GPT-Researcherin itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mihin LLM-palveluntarjoajiin ja hakurajapintoihin yhdistät, mitä tietoja käsitellään ja miten raportit tallennetaan. Sen ajaminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että arkaluontoiset tutkimusaiheet pysyvät infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen isännöimien palveluiden käyttörajoituksia.
GPT-Researcher – tärkeimmät ominaisuudet
Monirobottitutkimus
Rinnakkaiset alikyselyagentit keräävät tietoa kymmenistä lähteistä samanaikaisesti tuottaen perusteellisia raportteja nopeammin kuin mikään yksisäikeinen tutkimusvirta.
Viitatut raportit
Jokainen luotu raportti sisältää tekstinsisäiset lähdeviittaukset ja lähdeluettelon, mikä tekee tuloksista todennettavissa olevia ja soveltuvia ammattikäyttöön.
Useita raporttityyppejä
Luo tutkimusraportteja, resurssiluetteloita, jäsennyksiä tai mukautetusti muotoiltuja tulosteita vastaamaan työnkulusi vaatimaa tarkkaa toimitusta.
Joustava LLM-tuki
Yhdistä OpenAI, Anthropic, Ollama tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste, jotta voit tasapainottaa kustannukset, nopeuden ja mallin ominaisuudet tutkimustehtävää kohden.
Verkkohakuintegraatio
Yhdistyy Tavilyyn, Googleen, Bingiin ja muihin hakupalveluihin noutaakseen reaaliaikaista, ajantasaista tietoa sen sijaan, että tukeutuisi staattiseen koulutusdataan.
GPT-Researcher – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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