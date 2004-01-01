Ota Dataline käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tekoälypohjainen SQL-chat-työkalu, jonka avulla voit kysellä ja visualisoida mitä tahansa tietokantaa käyttäen selkeää englantia.
Dataline – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dataline – mitä sillä voi rakentaa?
Dataline on yksityisyys edellä suunniteltu, avoimen lähdekoodin data-analyysityökalu, joka kääntää luonnollisen kielen SQL-kyselyiksi, antaen sinun tutkia tietokantoja kirjoittamatta yhtään SQL-riviä. Yhdistä PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- tai Excel-tiedostoja ja esitä kysymyksiä selkeällä englannin kielellä saadaksesi välittömiä tuloksia ja automaattisia visualisointeja.
Toisin kuin pilvipohjaiset analytiikka-alustat, Datalinen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset yritystiedot täysin hallinnassasi. Ei ole käyttörajoituksia, ei käyttäjäkohtaisia maksuja eikä toimittajalukitusta — vain älykäs kyselykäyttöliittymä, joka toimii haluamallasi LLM API -avaimella.
Dataline – tärkeimmät ominaisuudet
Luonnollisen kielen kyselyt
Kirjoita kysymyksiä selkeällä englannilla, ja Dataline luo SQL:n, suorittaa sen ja palauttaa muotoillut tulokset sekunneissa.
Monitietokantatuki
Yhdistä PostgreSQL:ään, MySQL:ään, Snowflakeen, SQLiteen, CSV:hen, Exceliin ja muihin yhdestä käyttöliittymästä ilman työkalujen vaihtamista.
Automaattinen kaavion luonti
Pyydä kaaviota kehotteessasi, ja Dataline renderöi visualisoinnin suoraan kyselyn tuloksesta.
Yksityisyys edellä -arkkitehtuuri
Kaikki tiedot pysyvät omalla palvelimellasi, mikä antaa sinulle täyden hallinnan arkaluonteisiin yritystietoihin ilman kolmannen osapuolen altistumista.
Kyselyhistoria
Tallenna ja palaa aiempiin kyselyihin ja tuloksiin kirjoittamatta kehotteita uudelleen, rakentaen henkilökohtaista analytiikkakirjastoa ajan myötä.
Dataline – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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