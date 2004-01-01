Ota Firefly käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Yksinkertainen WireGuard VPN-palvelin verkkopohjaisella hallintaliittymällä turvallisten VPN-yhteyksien luomiseen ja hallintaan ilman verkonhallintaosaamista.
Firefly – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Firefly – mitä sillä voi rakentaa?
Firefly on virtaviivainen WireGuard VPN-palvelin, joka yhdistää WireGuardin tehokkaan, modernin kryptografian helppokäyttöiseen verkkokäyttöliittymään asiakkaiden hallintaan, kokoonpanojen luomiseen ja yhteyksien valvontaan. Se poistaa perinteisen WireGuard-asennuksen monimutkaisuuden, jotta voit saada turvallisen VPN:n käyttöön minuuteissa tuntien sijaan.
Fireflyn käyttöönotto omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun julkisen IP-osoitteen luotettavaa VPN-yhteyttä varten, yritystason kaistanleveyden ilman internet-palveluntarjoajan rajoituksia ja täydellisen riippumattomuuden kolmannen osapuolen VPN-palveluntarjoajista, jotka kirjaavat liikennettä tai kärsivät odottamattomista katkoksista.
Firefly – tärkeimmät ominaisuudet
Yhden napsautuksen asiakasasennus
Luo WireGuard-asiakaskokoonpanoja ja QR-koodeja mobiililaitteille suoraan verkkokäyttöliittymästä – komentoriviosaamista ei tarvita.
Automaattiset SSL-varmenteet
Firefly tarjoaa ilmaisia SSL-varmenteita automaattisesti, turvaten hallintaliittymän ilman manuaalista varmenteen määritystä.
Alustariippumattomat asiakasohjelmat
Toimii kaikkien virallisten WireGuard-asiakasohjelmien kanssa iOS:llä, Androidilla, Windowsilla, macOS:llä ja Linuxilla — yhdistä mikä tahansa laite yhdellä määritystiedostolla.
Reaaliaikainen valvonta
Hallintapaneeli näyttää aktiiviset yhteydet ja asiakaskohtaisen kaistanleveyden käytön, joten tiedät aina, ketkä ovat yhteydessä ja kuinka paljon liikennettä he käyttävät.
WireGuardia ei tarvita järjestelmään
Toimii kokonaan Dockerissa ilman, että WireGuardia tarvitsee asentaa isäntäkäyttöjärjestelmään, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa ja pitää isäntäjärjestelmän puhtaana.
Firefly – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.