Asenna InsForge yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin taustaohjelmistoalusta tekoälykoodausagenteille, joka sisältää todennuksen, Postgresin, tallennustilan ja reunatoiminnot.
InsForge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
InsForge – mitä sillä voi rakentaa?
InsForge on avoimen lähdekoodin, kaikki yhdessä -taustaohjelmistoalusta, joka on suunniteltu agenttipohjaiseen koodaukseen. Se kokoaa yhteen modernien sovellusten tarvitsemat rakennuspalikat – todennuksen, PostgreSQL-tietokannan REST- ja reaaliaikaisilla API-rajapinnoilla, S3-yhteensopivan tiedostotallennustilan, LLM-malliväylän ja Deno-pohjaiset reunatoiminnot – yhden hallintakäyttöliittymän ja MCP-palvelimen taakse, jota tekoälykoodausagentit voivat ohjata ohjelmallisesti.
InsForgin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätilit, sovellustiedot ja ladatut tiedostot täysin hallinnassasi, ilman projektikohtaista hinnoittelua, käyttörajoituksia tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu MCP-palvelin antaa koodausagenteille, kuten Claudelle ja Cursorille, mahdollisuuden varata taulukoita, määrittää todennuksen, ottaa käyttöön toimintoja ja hallita tallennustilaa suoraan editoristasi.
InsForge – tärkeimmät ominaisuudet
Natiivi AI-agentti
Yhdistetty MCP-palvelin tarjoaa todennuksen, tietokannan, tallennustilan ja funktiot työkaluina, joita tekoälykoodausagentit voivat kutsua suoraan rakentaessaan sovellustasi.
PostgreSQL automaattisella API:lla
Sisäänrakennettu PostgREST muuttaa skeemasi välittömästi versioiduksi REST-rajapinnaksi rivitason suojauksella, joten voit julkaista päätepisteitä ilman toistuvaa koodia.
Sisäänrakennettu todennus
Sähköposti- ja salasana-autentikointi sekä OAuth-palveluntarjoajat (Google, GitHub, Discord ja muut) ovat valmiina integroitavaksi asiakasohjelmaasi yhdellä SDK-kutsulla.
Edge-funktiot Denolla
Kirjoita palvelimettömiä TypeScript-funktioita, jotka ajetaan hiekkalaatikoidussa Deno-ajoympäristössä suoralla pääsyllä tietokantaan ja tallennuskerrokseen.
S3-yhteensopiva tallennustila
Lataa, tarjoile ja hallitse tiedostojen käyttöoikeuksia S3-yhteensopivan tallennuskerroksen kautta, joka toimii paikallisesti levyllä tai mitä tahansa S3-säilöä vasten.
Yhtenäinen malliyhdyskäytävä
OpenAI-yhteensopiva yhdyskäytävä antaa sovelluksesi kutsua useita LLM-palveluntarjoajia yhden API-rajapinnan kautta, siten että käytön seuranta ja avainten kierrätys hoidetaan keskitetysti.
InsForge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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