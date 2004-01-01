InsForge on avoimen lähdekoodin, kaikki yhdessä -taustaohjelmistoalusta, joka on suunniteltu agenttipohjaiseen koodaukseen. Se kokoaa yhteen modernien sovellusten tarvitsemat rakennuspalikat – todennuksen, PostgreSQL-tietokannan REST- ja reaaliaikaisilla API-rajapinnoilla, S3-yhteensopivan tiedostotallennustilan, LLM-malliväylän ja Deno-pohjaiset reunatoiminnot – yhden hallintakäyttöliittymän ja MCP-palvelimen taakse, jota tekoälykoodausagentit voivat ohjata ohjelmallisesti.

InsForgin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätilit, sovellustiedot ja ladatut tiedostot täysin hallinnassasi, ilman projektikohtaista hinnoittelua, käyttörajoituksia tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu MCP-palvelin antaa koodausagenteille, kuten Claudelle ja Cursorille, mahdollisuuden varata taulukoita, määrittää todennuksen, ottaa käyttöön toimintoja ja hallita tallennustilaa suoraan editoristasi.