Ota CloudBeaver käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
DBeaver-tiimin rakentama verkkopohjainen tietokannan hallintatyökalu, joka tukee PostgreSQL:ää, MySQL:ää, MongoDB:tä ja kymmeniä muita.
CloudBeaver – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CloudBeaver – mitä sillä voi rakentaa?
CloudBeaver on verkkopohjainen tietokannan hallintasovellus, jonka on kehittänyt suositun DBeaver-työpöytäasiakasohjelman takana oleva tiimi. Se tuo ammattitason tietokannan hallinnan mihin tahansa selaimeen, antaen tiimeille mahdollisuuden kysellä, visualisoida ja hallita useita tietokantajärjestelmiä yhdestä käyttöliittymästä ilman työpöytäohjelmiston asentamista jokaiseen koneeseen.
CloudBeaverin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tietokannan tunnistetiedot ja kyselytulokset omassa verkossasi. Vältät yksittäisten tietokantojen altistamisen julkiselle internetille antaessasi samalla tiimillesi keskitetyn, roolipohjaisen pääsyn tarvitsemiinsa tietokantoihin — mistä tahansa laitteesta, mistä tahansa paikasta.
CloudBeaver – tärkeimmät ominaisuudet
Monitietokantatuki
Yhdistä PostgreSQL:ään, MySQL:ään, SQLiteen, MongoDB:hen, Oracleen, SQL Serveriin ja moniin muihin yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Visuaalinen kyselyrakentaja
Rakenna monimutkaisia kyselyitä vedä ja pudota -käyttöliittymällä, vähentäen virheitä ja madaltaen kynnystä vähemmän kokeneille käyttäjille.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Hallitse käyttäjäoikeuksia yhteystasolla, jotta tiimin jäsenet näkevät vain tietokannat, joihin heillä on käyttöoikeus.
Edistynyt SQL-editori
Täysin varusteltu editori syntaksikorostuksella, automaattisella täydennyksellä ja kyselyhistorialla tuottavaan päivittäiseen tietokantatyöhön.
Datan visualisointi
Esitä kyselytulokset kaavioina ja kuvaajina suoraan selaimessa viemättä erilliseen BI-työkaluun.
CloudBeaver – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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