Copyparty on itse isännöity tiedostopalvelin, joka sisältää poikkeuksellisen määrän ominaisuuksia yhdessä kontissa ilman ulkoista tietokantaa. Se jakaa tiedostoja HTTP:n, WebDAVin, SFTP:n, FTP:n ja TFTP:n kautta samanaikaisesti, tukee keskeytyneistä yhteyksistä selviytyviä jatkettavia osittaisia latauksia ja sisältää täyden mediakirjaston pikkukuvilla, äänen toistolla ja kokotekstihaulla.

Copypartyn itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen tiedostonjakelualustan, joka toimii minkä tahansa standardiohjelman kanssa – selaimesta Windows Exploreriin ja FileZillaan – ilman toimittajalukitusta tai toistuvia tallennusmaksuja. Koska kaikki toimii yhdessä kontissa ja tiedot tallennetaan suoraan tiedostojärjestelmään, varmuuskopiointi ja siirrot ovat yksinkertaisia.