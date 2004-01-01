Asenna Copyparty yhden napsautuksen asennuksena.
Kannettava tiedostopalvelin HTTP-, WebDAV-, SFTP- ja FTP-käytöllä, jatkettavilla latauksilla ja ilman tietokantariippuvuuksia.
Copyparty – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Copyparty – mitä sillä voi rakentaa?
Copyparty on itse isännöity tiedostopalvelin, joka sisältää poikkeuksellisen määrän ominaisuuksia yhdessä kontissa ilman ulkoista tietokantaa. Se jakaa tiedostoja HTTP:n, WebDAVin, SFTP:n, FTP:n ja TFTP:n kautta samanaikaisesti, tukee keskeytyneistä yhteyksistä selviytyviä jatkettavia osittaisia latauksia ja sisältää täyden mediakirjaston pikkukuvilla, äänen toistolla ja kokotekstihaulla.
Copypartyn itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen tiedostonjakelualustan, joka toimii minkä tahansa standardiohjelman kanssa – selaimesta Windows Exploreriin ja FileZillaan – ilman toimittajalukitusta tai toistuvia tallennusmaksuja. Koska kaikki toimii yhdessä kontissa ja tiedot tallennetaan suoraan tiedostojärjestelmään, varmuuskopiointi ja siirrot ovat yksinkertaisia.
Copyparty – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollapääsy
Tarjoile tiedostoja samanaikaisesti HTTP:n, WebDAVin, SFTP:n, FTP:n ja TFTP:n kautta, jotta jokainen asiakas – selain, tiedostonhallinta tai komentorivityökalu – voi muodostaa yhteyden omalla natiiviprotokollallaan.
Jatkettavat lataukset
Lohkotun latauksen tuki mahdollistaa suurten tiedostonsiirtojen automaattisen jatkamisen verkkokatkosten jälkeen aloittamatta alusta.
Sisäänrakennettu mediakirjasto
Luo automaattisesti pikkukuvia ja poimii metatietoja ääni- ja videotiedostoista, muuttaen tiedostopalvelimesi selattavaksi mediakokoelmaksi.
Tiedostojen duplikoinnin poisto
Hajautuspohjainen duplikoinnin poisto tunnistaa identtiset tiedostot latauksen yhteydessä ja tallentaa vain yhden kopion, säästäen levytilaa ilman manuaalista työtä.
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki tiedot sijaitsevat suoraan tiedostojärjestelmässä — ei PostgreSQL-, MySQL- tai Redis-tietokantoja hallittavaksi, varmuuskopioitavaksi tai siirrettäväksi tiedostojesi rinnalla.
Copyparty – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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