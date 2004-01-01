Flowise on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, joka tekee kehittyneiden tekoälysovellusten rakentamisesta helppoa kehittäjille ja tiimeille ilman laajaa koodausta. Sen visuaalinen vedä ja pudota -käyttöliittymä mahdollistaa kielimallien, vektoritietokantojen, muistijärjestelmien ja ulkoisten työkalujen yhdistämisen yhtenäisiksi työnkuluiksi. Flowise tukee OpenAI:ta, Anthropicia, Googlea ja avoimen lähdekoodin malleja, mikä tekee siitä joustavan monipuolisiin tekoälyn käyttötapauksiin chatboteista RAG-sovelluksiin ja autonomisiin agentteihin.

Flowisen itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistajuuden tekoälytyönkuluistasi, keskusteludatastasi ja integroiduista tietokannoistasi. Voit yhdistää sisäisiin tietokantoihin ja rajapintoihin, joihin pilvialustat eivät pääse, ja määrittää resursseja erityisesti LLM-työkuormillesi ilman API-kutsukohtaista hinnoittelua tai tietosuojahuolia.