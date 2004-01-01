Ota Flowise käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin vähäkoodialusta LLM-orkestrointivirtojen ja tekoälyagenttien rakentamiseen visuaalisella vedä ja pudota -käyttöliittymällä.
Flowise – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Flowise – mitä sillä voi rakentaa?
Flowise on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, joka tekee kehittyneiden tekoälysovellusten rakentamisesta helppoa kehittäjille ja tiimeille ilman laajaa koodausta. Sen visuaalinen vedä ja pudota -käyttöliittymä mahdollistaa kielimallien, vektoritietokantojen, muistijärjestelmien ja ulkoisten työkalujen yhdistämisen yhtenäisiksi työnkuluiksi. Flowise tukee OpenAI:ta, Anthropicia, Googlea ja avoimen lähdekoodin malleja, mikä tekee siitä joustavan monipuolisiin tekoälyn käyttötapauksiin chatboteista RAG-sovelluksiin ja autonomisiin agentteihin.
Flowisen itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistajuuden tekoälytyönkuluistasi, keskusteludatastasi ja integroiduista tietokannoistasi. Voit yhdistää sisäisiin tietokantoihin ja rajapintoihin, joihin pilvialustat eivät pääse, ja määrittää resursseja erityisesti LLM-työkuormillesi ilman API-kutsukohtaista hinnoittelua tai tietosuojahuolia.
Flowise – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun rakentaja
Vedä ja pudota -käyttöliittymä monimutkaisten tekoälyputkien kokoamiseen valmiista solmuista ilman orkestrointikoodin kirjoittamista.
RAG Tuki
Sisäänrakennetut Retrieval-Augmented Generation -ominaisuudet vektoritietokantaintegraatiolla tietopohjaisten tekoälysovellusten rakentamiseen.
Moni-LLM-tuki
Yhdistä OpenAI:hin, Anthropic:iin, Googleen, Cohereen ja paikallisiin avoimen lähdekoodin malleihin yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Agenttikehykset
Luo autonomisia tekoälyagentteja, jotka käyttävät työkaluja, suorittavat monivaiheisia tehtäviä päättelyllä ja ylläpitävät keskustelumuistia istuntojen välillä.
API-integraatio
Tarjoa mikä tahansa työnkulku API-rajapintana upottaaksesi tekoälyominaisuuksia suoraan olemassa oleviin sovelluksiisi ja työnkulkuihisi.
Flowise – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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