Imaginary on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin HTTP-mikropalvelu, joka suorittaa korkean suorituskyvyn kuvankäsittelytoimintoja, kuten koon muuttamisen, rajaamisen, kiertämisen, vesileiman lisäämisen, formaattimuunnoksen ja älykkään rajauksen. Libvipsin tukemana se käsittelee kuvia useita kertoja nopeammin kuin ImageMagick tai GraphicsMagick käyttäen samalla huomattavasti vähemmän muistia.

Imaginaryn itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarjoaa sinulle yksityisen, matalan viiveen kuvankäsittelypalvelun omille verkkosivustoillesi, mobiilisovelluksillesi ja putkistoillesi, ilman pyyntökohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen tietojen paljastumista. Se on valmis integroitavaksi yksinkertaisen HTTP-rajapinnan kautta ja tukee API-avaimen valtuutusta, URL-osoitteen allekirjoitusta, rajoitusta ja CORS-ominaisuutta turvallista julkista käyttöä varten.