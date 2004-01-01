Asenna Imaginary yhden napsautuksen asennuksella.
Nopea, skaalautuva HTTP-mikropalvelu tehokkaaseen kuvankäsittelyyn libvipsin avulla.
Imaginary – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Imaginary – mitä sillä voi rakentaa?
Imaginary on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin HTTP-mikropalvelu, joka suorittaa korkean suorituskyvyn kuvankäsittelytoimintoja, kuten koon muuttamisen, rajaamisen, kiertämisen, vesileiman lisäämisen, formaattimuunnoksen ja älykkään rajauksen. Libvipsin tukemana se käsittelee kuvia useita kertoja nopeammin kuin ImageMagick tai GraphicsMagick käyttäen samalla huomattavasti vähemmän muistia.
Imaginaryn itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarjoaa sinulle yksityisen, matalan viiveen kuvankäsittelypalvelun omille verkkosivustoillesi, mobiilisovelluksillesi ja putkistoillesi, ilman pyyntökohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen tietojen paljastumista. Se on valmis integroitavaksi yksinkertaisen HTTP-rajapinnan kautta ja tukee API-avaimen valtuutusta, URL-osoitteen allekirjoitusta, rajoitusta ja CORS-ominaisuutta turvallista julkista käyttöä varten.
Imaginary – tärkeimmät ominaisuudet
libvipsin suorituskyky
Käsittele JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- ja TIFF-kuvia jopa 8 kertaa nopeammin kuin ImageMagick pienellä muistijalanjäljellä.
Monipuoliset kuvatoiminnot
Koon muutos, rajaus, älykäs rajaus, kierto, zoomaus, vesileimaus, sumennus ja tiedostomuotojen muuntaminen yhden HTTP-päätepisteen kautta per toiminto.
Putkilinjan muunnokset
Ketjuta useita itsenäisiä kuvamuunnoksia yhdessä HTTP-pyynnössä renderöidäksesi johdannaisia ilman ylimääräisiä edestakaisia siirtoja.
API-avain ja URL-allekirjoitus
Suojaa palvelu API-avainvaltuutuksella ja HMAC-URL-allekirjoituksilla estääksesi väärinkäytön, kun se on julkisten asiakkaiden käytettävissä.
Samanaikaisuuden rajoitus
Sisäänrakennettu HTTP-rajoitin rajoittaa samanaikaisia pyyntöjä sekunnissa pitääkseen palvelun vastauskykyisenä suuren liikenteen alla.
Etä-URL-lähteet
Hae ja käsittele kuvia suoraan etäisistä HTTP-lähteistä tai liitetystä paikallisesta hakemistosta käyttäen kyselyparametreja.
Imaginary – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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